ΜΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ

Επίκαιρη Ερώτηση στην υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, για το νέο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και τα ανύπαρκτα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, με ευθύνη της κυβέρνησης.

Στην Ερώτηση σημειώνεται: «Κάθε μέρα που περνάει όλο και νέα στοιχεία βγαίνουν στη δημοσιότητα για όσα συνέβαιναν στο εργοστάσιο της "Βιολάντα" στα Τρίκαλα, τις ελλείψεις στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους, που οδήγησαν στον θάνατο 5 εργάτριες. Το νέο αυτό προδιαγεγραμμένο έγκλημα προστέθηκε στη μακρά λίστα των νεκρών και σακατεμένων εργατών.

Είναι εξοργιστική η προσπάθεια της κυβέρνησης να τα ρίξει όλα στην "κακιά στιγμή", φτάνοντας στο σημείο να παρουσιάζει το άσπρο μαύρο, προσφέροντας ασυλία στην εταιρεία και αποκρύπτοντας ότι η ίδια μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με βάση και αντίστοιχες Οδηγίες της ΕΕ για τις ανάγκες της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας και της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου, έχουν διαμορφώσει ένα νομικό πλαίσιο που οδηγεί σε χώρους δουλειάς - κάτεργα για τους εργαζόμενους. Από τις κατευθύνσεις για τις "ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας" και τη θεσμοθέτηση του λεγόμενου "αυτοελέγχου", με βάση τον οποίο οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι αναλαμβάνουν την ευθύνη να ελέγχουν και να καταγγέλλουν τις παραβιάσεις που αυτοί διαπράττουν, έως τις προκλητικές διατάξεις των επενδυτικών και αναπτυξιακών νόμων των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τους οποίους στο όνομα της αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας οι εταιρείες μπορούν να αδειοδοτούνται με απλές υπεύθυνες δηλώσεις τους για τα ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς κανένα έλεγχο.

Ολα τα παραπάνω οδήγησαν και σε διαδοχικά μέτρα απαξίωσης των ελεγκτικών μηχανισμών και των επιθεωρητών Εργασίας, με αποτέλεσμα αυτήν τη στιγμή στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας να υπάρχουν μόνο 4 επιθεωρητές για πάνω από 12.000 επιχειρήσεις - χωρίς να βάζουμε τα οικοδομοτεχνικά έργα κ.λπ. - με ένα μόνο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, το οποίο μάλιστα μοιράζονται και τα δύο τμήματα για τους δύο νομούς. Μόνο το 2024 καταγράφονται από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων 172 εργοδοτικά εγκλήματα στον νομό, 44 από τα οποία σε εργοστάσια στον κλάδο των Τροφίμων. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία προβαλλόταν ως "επιχείρηση - πρότυπο", που μάλιστα πρέπει να "μελετηθεί".

Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ικανοποιήσει τα αιτήματα των εργατικών σωματείων και να πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη των εργατικών "ατυχημάτων" σε όλα τα εργοστάσια και τους χώρους δουλειάς. Για την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των σωματείων στους εργασιακούς χώρους. Να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις επιθεωρητών Εργασίας και όλων των άλλων ειδικοτήτων που απαιτούνται (π.χ. στην Πυροσβεστική Υπηρεσία) για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων στους τόπους δουλειάς. Να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη των αιτιών του συγκεκριμένου εγκλήματος».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά την υπουργό «τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση για τα παραπάνω ζητήματα».