Το 33ο Συνέδριο του ΕΚΑ που πραγματοποιείται σε σύνθετες συνθήκες, πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία για την αντεπίθεση των εργαζομένων απέναντι σε μια εντεινόμενη επίθεση που δεχόμαστε σε εισόδημα και δικαιώματα. Είναι κρίσιμο ερώτημα που θα πρέπει να απασχολήσει κάθε αντιπρόσωπο στο Συνέδριο, είναι τι είδους κίνημα και κατ' επέκταση τι Εργατικό Κέντρο έχουμε ανάγκη οι εργαζόμενοι. Είναι δεδομένο ότι απαραίτητος όρος, για να μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να αποσπάσουμε κατακτήσεις που θα βελτιώνουν τους όρους δουλειάς και ζωής μας είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος.

Απαιτείται ένα μαχητικό, διεκδικητικό κίνημα που θα βάζει στην προμετωπίδα του αγώνα την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Σ' αυτή την κατεύθυνση είναι αναγκαίο να διαμορφωθεί, μετά τις αρχαιρεσίες, ένας τέτοιος συσχετισμός στη διοίκηση του ΕΚΑ, που θα δημιουργεί όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, θα αναλαμβάνει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ώστε το κίνημα των εργαζομένων της Αθήνας να έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενιαίου, πανελλαδικού, διεκδικητικού κινήματος.

Αυτό με το οποίο ερχόμαστε αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι σήμερα, είναι η πολιτική που έχει επιβάλει ένταση της εκμετάλλευσης, χαμηλούς μισθούς, ακρίβεια, κατεύθυνση πόρων που στερούνται από τις κοινωνικές ανάγκες στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία.

Στην πορεία αντιμετώπισης αυτής της αντεργατικής - αντιλαϊκής πολιτικής, το ΕΚΑ, με μια πολύ ισχυρή ΔΑΣ στη διοίκησή του, μπορεί να συντονίσει τον αγώνα, να εμπνεύσει τους εργαζόμενους στην οργάνωση της πάλης, να γίνει το στήριγμα σε καθέναν ξεχωριστά και σε όλους συνολικά τους εργαζόμενους, που θα γίνει ζωντανή, εργατική κυψέλη.

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας, της υπεράσπισης των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε κλάδο.

Ολα αυτά τα στοιχεία αποτελούν εχέγγυα ότι μια σημαντική ενίσχυση της ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες του ΕΚΑ μπορεί να το μετατρέψει σε κάστρο αγώνα ενάντια στη βαρβαρότητα που βιώνουμε σήμερα όλοι οι εργαζόμενοι.

Ενα τέτοιο Εργατικό Κέντρο, με αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουμε ανάγκη κι εμείς, οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, ώστε με ισχυρή ΔΑΣ ΕΚΑ στη διοίκησή του να γίνει ισχυρό στήριγμα στο δυνάμωμα των αγώνων για σύγχρονη, ασφαλή, συχνή, φθηνή και αποκλειστικά δημόσια αστική συγκοινωνία με αξιοπρεπείς μισθούς, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μόνιμους εργαζόμενους με πλήρη και συγκροτημένα δικαιώματα.