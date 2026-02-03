ΓΙΑ ΤΟΝ 13ο - 14ο ΜΙΣΘΟ

Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο

Παναττική στάση εργασίας (12 μ. - 3 μ.μ.) των εργαζομένων στο Δημόσιο με κάθε σχέση εργασίας, σήμερα, με συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ. έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου), έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού. Θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Οικονομικών για το ζήτημα αυτό και για τη διεκδίκηση μισθολογικών και άλλων αιτημάτων.

Σε μαζική συμμετοχή καλούν με ανακοινώσεις τους συνδικαλιστικές οργανώσεις στο Δημόσιο, μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ), το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Θριάσιο» και το Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής. Απεργιακό κάλεσμα απευθύνουν οι Ομοσπονδίες Συλλόγων Εργαζομένων Υπουργείου Εργασίας και Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών.

Στη Θεσσαλονίκη, τα σωματεία του Δημοσίου καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ., στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

Χρ. Σεβαστίδης: Η φημολογούμενη απορριπτική απόφαση δεν αποκλείει τη διεκδίκηση των Δώρων

Στο μεταξύ, σύμφωνα με διαρροές στον Τύπο η σχετική απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να είναι απορριπτική για την επαναφορά των Δώρων. Και, όπως σημειώνει ο Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης και πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ανεξάρτητα από την εγκυρότητα ή μη τέτοιων δημοσιευμάτων, «πρέπει να γίνει σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε ένα κοινωνικό - πολιτικό αίτημα και σε μία δικαστική διεκδίκηση για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και καλλιεργείται κλίμα ηττοπάθειας και απογοήτευσης».

Κι αυτό γιατί, όπως εξηγεί, «τυχόν δικαστική απόρριψη ενός αιτήματος επαναφοράς των Δώρων στον δημόσιο τομέα δεν εμποδίζει την κυβέρνηση να τα επαναφέρει, ούτε τους εργαζόμενους να εξακολουθήσουν να τα διεκδικούν. Εναπόκειται τόσο στην πίεση που θα ασκηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα σωματεία τους, όσο και από τις προτεραιότητες που θέτει το υπουργείο Οικονομικών για την κατανομή των πόρων του προϋπολογισμού».

Ενώ, σχολιάζοντας το επιχείρημα περί «έλλειψης δημοσιονομικού χώρου», ο Χρ. Σεβαστίδης μεταξύ άλλων σημειώνει ότι η καταβολή των Δώρων στο Δημόσιο αντιστοιχεί στο 15% περίπου του πλεονάσματος για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, από τους οποίους αντλείται το μεγαλύτερο μερίδιο των φόρων.

Θυμίζει ακόμα ότι «ο 13ος και ο 14ος μισθός δεν δόθηκε ως φιλανθρωπία στους εργαζόμενους, αλλά ενσωμάτωνε ουσιαστικά μέρος της απλήρωτης εργασίας τους κατά τη διάρκεια του χρόνου και εξακολουθούσε να καταβάλλεται μέσα στις πιο δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες του περασμένου αιώνα».