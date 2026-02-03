Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ
Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα ετοιμάζονται να καθορίσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι όλης της χώρας, στη νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στη 1 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας Λάρισας.

Η σύσκεψη θα γίνει με την ορμή και την πείρα που απέκτησαν από τον πολυήμερο και σκληρό αγώνα επιβίωσης που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα, με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους. Εκατοντάδες εκπρόσωποι των μπλόκων, των Ομοσπονδιών και των Αγροτικών Συλλόγων αναμένεται να συζητήσουν από κοινού με επίκεντρο τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτήν τη μεγάλη κινητοποίησή τους, αλλά και την αγωνιστική της συνέχεια.

Με όπλο τους τον συντονισμό, μέσα από τον οποίο κατάφεραν να δρουν και να λειτουργούν συλλογικά και σχεδιασμένα, σαν «ένα μπλόκο», είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο την πάλη τους. Αλλωστε, παρά τα λίγα ψίχουλα που απέσπασαν ως δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για ορισμένα από τα αιτήματά τους, παραμένουν οι βασικές αιτίες που τους οδήγησαν στον φετινό μαζικό ξεσηκωμό: Η ΚΑΠ της ΕΕ και η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, που τους οδηγούν στο ξεκλήρισμα.

    

