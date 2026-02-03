Τρίτη 3 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε όλη την ΕΕ

Σε σχόλιό του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Την ώρα που οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών, ο πρωθυπουργός με μια αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.

Αυτή η συζήτηση δεν έχει καμία απολύτως αξία για τους εργαζόμενους, αφού η δυστοπία στους χώρους δουλειάς είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πολιτικής που υλοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ, στη βάση των αντεργατικών Οδηγιών της, εντείνοντας συνολικά την εκμετάλλευση και οδηγώντας στην εκτίναξη των εργοδοτικών εγκλημάτων.

Μέτρο σύγκρισης δεν μπορούν, συνεπώς, να είναι τα αιματοβαμμένα ποσοστά στην ΕΕ, αλλά οι επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες της εποχής μας, για να μπορεί ο εργαζόμενος να πηγαίνει στη δουλειά του και να ξέρει ότι θα γυρίσει ζωντανός».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν τη συνενοχή εργοδοσίας, κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών στο έγκλημα
Αθλιες επικλήσεις στους ματωμένους «μέσους όρους» της ΕΕ για να ξεπλύνει το έγκλημα
Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους
Δεν ξεχνάμε - Δεν συγχωρούμε. 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!
Τρεις στους δέκα με μισθό κάτω ή στα όρια του κατώτατου!
Εργαλείο για το χτύπημα μισθών και δικαιωμάτων με «νεκρανάσταση» της ηγεσίας της ΓΣΕΕ
Ολοι στον αγώνα! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους των εκμεταλλευτών
Η οργή να μετατραπεί σε οργάνωση και κοινή δράση στους χώρους δουλειάς
 Εκδικητική απόλυση συνδικαλιστή στην «Durostick»
 Κινητοποίηση σήμερα Τρίτη στο Νοσοκομείο του Ρίου
 Στη Βουλή φέρνει το έγκλημα στη «Βιολάντα» το ΚΚΕ
 Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
 Σε νέα 48ωρη απεργία από σήμερα οι αυτοκινητιστές ταξί
 Πυκνώνουν τα αμείλικτα ερωτήματα
Η εργοδοσία «εν δράσει» ενάντια στα συνδικάτα
 Απεργιακές συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα
 Σε κάθε επιθεωρητή αντιστοιχούν 1.509 επιχειρήσεις και 10.773 εργαζόμενοι!
 Νέα εργοδοτικά εγκλήματα
 Παναττική στάση εργασίας σήμερα στο Δημόσιο
 Νομοσχέδιο - όχημα για καταστολή των εργατικών διεκδικήσεων και ένταση της εκμετάλλευσης
Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που συσπειρώνονται στη ΔΑΣ ΕΚΑ έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια της ανιδιοτέλειας, της αγωνιστικότητας, της μαχητικότητας
 Την Κυριακή το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Υπόθεση των σωματείων και των αντιπροσώπων τους να γίνει «κάστρο αγώνα»
 Σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη στις 11/2
Κάθε αγωνιστής έχει μία επιλογή: Να στηρίξει και να ενισχύσει τις δυνάμεις της ΔΑΣ
Η παράταξη της ΔΑΣ με τις δράσεις της έχει στηρίξει μαζικά, ενεργά, μαχητικά την εργατική τάξη της χώρας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ