ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ

Απεργούν σήμερα για να επιστρέφουν σώοι στα σπίτια τους

Συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές

Σταθμός στον αγώνα για την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων μετά το στυγνό εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα αποτελεί η σημερινή πανελλαδική απεργία για όλο τον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών που κήρυξε η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών με κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία σε όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της απεργίας, η συγκέντρωση στην Αττική θα γίνει στις 10 π.μ., στο υπουργείο Εργασίας, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται σε μια σειρά περιοχές.

«Να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» είναι η απαίτηση των εργατών, που αποτυπώνεται σε κάθε επίσκεψη της Ομοσπονδίας και των Συνδικάτων σε εργοστάσια, σε συσκέψεις και Συνελεύσεις, οι οποίες και με τη μαζικότητά τους φανερώνουν τη γενικευμένη ανησυχία που επικρατεί για τους όρους δουλειάς. Χαρακτηριστικά είναι όσα ακούγονται σε μεγάλα εργοστάσια της Αττικής, με εργαζόμενους να καταγγέλλουν ότι όσα βλέπουν να αποκαλύπτονται για το κάτεργο της «Βιολάντα», συμβαίνουν και στους χώρους που καθημερινά οι ίδιοι πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Ελλείψεις σε μέσα προστασίας, σε ανιχνευτές διαρροών, αλλά και μηχανές που λειτουργούν στα όριά τους, ζητήματα στατικότητας εγκαταστάσεων που διαρκώς επιβαρύνονται περισσότερο για να «σηκώσουν» την ένταση της παραγωγής, είναι μερικά από όσα προειδοποιούν για τα επόμενα εργοδοτικά εγκλήματα.

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη





Στησε απεργιακή συγκέντρωση στις 10 π.μ. στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Μητροπόλεως 110, Θεσσαλονίκη) καλεί σήμερα το

Παράλληλα, το απόγευμα καλεί σε συλλαλητήριο στις 7 μ.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στο συλλαλητήριο με σύνθημα «`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» καλούν σε συμμετοχή μια σειρά σωματεία από όλους τους κλάδους, κλαδικά και επιχειρησιακά.

Ηπειρος: «Απεργούμε για τις ζωές μας»

«Απεργούμε για τις ζωές μας» ήταν το ομόφωνο σύνθημα που έστειλαν και οι εργάτες του Επιχειρησιακού Σωματείου στη «ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ» («Ζαγόρι»), κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Γιάννενα. Τόσο εισηγητικά όσο και στη συζήτηση αναδείχθηκε η ανάγκη να ορθωθεί τείχος προστασίας απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, που με «όπλα» τις πειθαρχικές διώξεις και την τρομοκρατία επιχειρεί να φιμώσει τη συνδικαλιστική δράση και να επιβάλει «σιγήν ιχθύος» μέσα στους χώρους δουλειάς. Εργαζόμενοι ανέφεραν ότι η προσπάθεια χτυπήματος του Σωματείου στοχεύει να μείνουν απροστάτευτοι απέναντι στην άγρια εντατικοποίηση και την υποβάθμιση των όρων υγιεινής και ασφάλειας. Ενα επικίνδυνο έδαφος που, όπως τονίστηκε, στρώνει τον δρόμο για νέα εργατικά «ατυχήματα» στον βωμό του κέρδους.

Στη Θεσπρωτία, το Επιχειρησιακό Σωματείο εργαζομένων του Ομίλου «Νηρεύς» και το Κλαδικό Συνδικάτο Ιχθυοκαλλιεργειών, Τροφίμων και Ποτών πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση χτες το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του ομίλου «Avramar».

Μιλώντας στους εργαζόμενους, ο Θοδωρής Παπαγιάννης, πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου και του Εργατικού Κέντρου Θεσπρωτίας, έφερε χειροπιαστά παραδείγματα από τις εργασιακές συνθήκες των εργατών στις ιχθυοκαλλιέργειες, για να υπογραμμίσει ότι πίσω από τις βιτρίνες των «πιστοποιήσεων» και των «νομότυπων» διαδικασιών της εργοδοσίας, κρύβεται η πλήρης έκθεση των εργατών στον κίνδυνο. Κατήγγειλε ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) λειτουργούν συχνά ως «άλλοθι» στα χαρτιά, αφού στην πράξη είναι ακατάλληλα ή αδύνατο να χρησιμοποιηθούν στις πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην καθημερινή επαφή των εργαζομένων με τεράστιες ποσότητες τοξικών, καυστικών και καρκινογόνων χημικών χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αλλά και στην εγκληματική εντατικοποίηση που επιβάλλει η έλλειψη προσωπικού. «Μας στέλνουν στη θάλασσα με βροχές και τρικυμίες, με ένα σωσίβιο για μοναδική προστασία, την ώρα που το κυνήγι της κερδοφορίας θυσιάζει κάθε κανόνα ασφαλείας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Θ. Παπαγιάννης έθεσε ως άμεση προτεραιότητα του αγώνα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά (ΒΑΕ), σημειώνοντας ότι η εργασία μέχρι τα βαθιά γεράματα για συντάξεις πείνας, σε ένα επάγγελμα τόσο επικίνδυνο, δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

Πάτρα: Εως την τελευταία ώρα στη μάχη

Στη μάχη για την επιτυχία της 24ωρης σημερινής απεργίας και στην Πάτρα βρέθηκαν έως την τελευταία ώρα και τα κλαδικά συνδικάτα Αχαΐας και Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας, όπως επίσης και επιχειρησιακά σωματεία («Med Frigo»).

Τις προηγούμενες μέρες το κλαδικό σωματείο της Αχαΐας βρέθηκε σε χώρους δουλειάς όπως «ΝΟΥΝΟΥ», «ΚΑΓΙΑ», «ΑΜΣΤΕΛ», «Πρώτο», «Γιαλούσση», «Καλλιμάνη», «Cavino», «Med Frigo», «ΑΥΡΑ», «Coffe Island», «Πέττας» κ.α.

«Σωστά πάρθηκε η απόφαση για απεργία», σημείωσαν εργαζόμενοι σε εξορμήσεις του κλαδικού Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας, σημειώνοντας την ίδια ώρα την ανάγκη προστασίας τους με όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τη στήριξή του στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση εκφράζει εξάλλου και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.