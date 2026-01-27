Πέντε εργάτριες λαμπάδιασαν στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα»

«Κόστος» η ζωή των εργατών στις επιχειρήσεις - «πρότυπο» | Αμείλικτα τα ερωτήματα για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα

Χώροι δουλειάς - ανοιχτοί τάφοι: Αυτή η τραγική πραγματικότητα με την οποία αναμετρούνται καθημερινά χιλιάδες εργάτες σε όλη τη χώρα, στις παγίδες θανάτου της εργοδοσίας, επιβεβαιώθηκε χθες με τον πιο τραγικό τρόπο στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Εκεί που πέντε γυναίκες, εργάτριες, δεν γύρισαν στις οικογένειές τους και στο σπίτι τους από το μεροκάματο, μετά τη σφοδρή έκρηξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, συγκλονίζοντας όλη την πόλη.

Οι γυναίκες αυτές προστέθηκαν στην τεράστια λίστα των εγκλημάτων που γράφεται με το μελάνι της πολιτικής η οποία θυσιάζει τις ζωές των εργατών στον βωμό της κερδοφορίας των ομίλων, αφού σε αυτή δεν χωράνε μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τα οποία υπολογίζονται ως «κόστος».

Ηταν λοιπόν 4 π.μ., αξημέρωτα Δευτέρας, όταν έγινε η έκρηξη στην εν λόγω βιομηχανία, στην Εθνική Οδό Τρικάλων - Καρδίτσας, η οποία λειτουργούσε με 24ωρη βάρδια. Ακολούθησε πυρκαγιά που έκαψε ολοσχερώς το συγκεκριμένο κτίριο του εργοστασίου.

Από την έκρηξη και τη φωτιά, πέντε εργάτριες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, και τελικά λίγο αργότερα χάθηκε κάθε ελπίδα να βρεθούν ζωντανές, αφού εντοπίστηκαν απανθρακωμένες, βυθίζοντας στο πένθος και γεμίζοντας οργή όλη την εργατική τάξη.

«Δουλεύαμε νύχτα για να φροντίζουμε τα παιδιά μας»

Μάλιστα, από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν άλλα θύματα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες στη βάρδια εργάζονται 30 εργάτες, όμως επειδή η επιχείρηση «έκοβε πίτα» το προηγούμενο βράδυ, τελικά εργάστηκαν μόνο 12. Από αυτούς, εκτός από τις νεκρές εργάτριες, 7 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο της πόλης.

«Αυτοί που διάλεξαν να δουλεύουν νύχτα, το έκαναν γιατί έχουν μικρά παιδιά. Τη νύχτα δουλεύουν και την ημέρα φροντίζουν τις οικογένειές τους», δήλωσε συντετριμμένος ένας συγγενής για τις πέντε εργάτριες μητέρες που ανασύρθηκαν νεκρές στη μάχη για το μεροκάματο.

Τα ερωτήματα για το νέο στυγνό εργοδοτικό έγκλημα είναι αμείλικτα. Μιλάμε άλλωστε για ένα εργοστάσιο που διαφημίζεται ως η τελευταία λέξη της παραγωγικότητας και της καινοτομίας, ως η πρώτη βιομηχανία χωρίς ...καμινάδα, στο πλαίσιο της «πράσινης» και «κυκλικής οικονομίας»! Σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα, η πτέρυγα που τινάχτηκε στον αέρα ήταν η πιο πρόσφατη και σύγχρονη επέκταση του εργοστασίου. Ομως η χθεσινή πυρκαγιά αποκαλύπτει για μια ακόμα φορά ότι μπροστά στο κυνήγι του κέρδους οι περικοπές στα αναγκαία συστήματα ασφάλειας δεν αργούν να αποδειχθούν μοιραίες.





Προδιαγεγραμμένο έγκλημα δείχνουν οι έγκαιρες προειδοποιήσεις των σωματείων!

Στον χώρο του δυστυχήματος βρέθηκε από νωρίς το πρωί αντιπροσωπεία τηςκαθώς και ο βουλευτής του Κόμματοςτονίζοντας ότι άμεσα πρέπει να βρεθεί η αιτία της τραγωδίας και να καταλογιστούν οι ευθύνες.

Αντιπροσωπείες του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων και του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Τρικάλων, μαζί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, Βασίλη Σταμούλη, βρέθηκαν χθες από την πρώτη στιγμή στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου σημειώθηκε το εργοδοτικό έγκλημα.

Με τις παρεμβάσεις τους έφεραν στο επίκεντρο όλα εκείνα τα αμείλικτα ερωτήματα που προκύπτουν από τις έγκαιρες προειδοποιήσεις των σωματείων, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για ένα ακόμα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. «Εχει μαλλιάσει η γλώσσα μας σαν Εργατικό Κέντρο Τρικάλων να επισημαίνουμε τα μέτρα που πρέπει να παρθούν για την υγεία και την ασφάλεια συνολικότερα στις επιχειρήσεις και στα εργοστάσια της περιοχής μας», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος.

Μάλιστα, τα σωματεία ζήτησαν από την εισαγγελέα τον διορισμό τεχνικού συμβούλου που θα εκπροσωπεί το Εργατικό Κέντρο στη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν το «ατύχημα», αλλά και επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και φορείς για την πορεία της κατάστασης.

Συγκεκριμένα είναι τα ερωτήματα που έθεσε ο Βασίλης Σταμούλης, εστιάζοντας στο αν λειτουργούσαν τα συστήματα ελέγχου διαρροής αερίου, αλλά και στο πότε είχε γίνει ο τελευταίος έλεγχος.

Οπως σημείωσε άλλωστε ο Δ. Αρμάγος, συνεχείς ήταν οι παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου και με ελέγχους απαιτούσε να παρθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας σε μεγάλους εργοστασιακούς χώρους δουλειάς, μεταξύ αυτών και στη «Βιολάντα».

Μάλιστα υπενθυμίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, το περασμένο διάστημα το Εργατικό Κέντρο είχε οργανώσει σχετική εκδήλωση με θέμα «Εργατικά "ατυχήματα" - Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς».

Συγκεκριμένες οι παρατηρήσεις του Εργατικού Κέντρου

Οπως συγκεκριμένα εξηγεί ο Δ. Αρμάγος, «τον Ιούλιο του 2025 κλιμάκιο της διοίκησης του ΕΚΤ είχε επισκεφθεί με την Επιθεώρηση Εργασίας το συγκεκριμένο εργοστάσιο, έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Κατά την επίσκεψή μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως Εργατικό Κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο πολλές φορές δεν μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων».

Να σημειωθεί ότι με παρέμβασή της στην Επιθεώρηση Εργασίας αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων ζήτησε να της παραδοθεί η έκθεση με τις παρατηρήσεις σε ζητήματα ασφάλειας που εντοπίστηκαν στο εργοστάσιο εκείνη την περίοδο.

Κροκοδείλια δάκρυα από την κυβέρνηση

Την ίδια στιγμή, και ενώ δεκάδες εργάτες έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς μόνο το 2025, η κυβέρνηση μέσω του ίδιου του πρωθυπουργού αναλώθηκε χθες το πρωί σε άλλη μια παρτίδα από κροκοδείλια δάκρυα για την τραγωδία στα Τρίκαλα.

Συγκεκριμένα, απευθυνόμενος στα στελέχη της κυβέρνησης κατά το υπουργικό συμβούλιο ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε ότι «δυστυχώς η ημέρα ξεκίνησε στη σκιά του τραγικού δυστυχήματος». Μετέφερε τις τυπικές υποχρεώσεις στις οποίες έχει προβεί το κράτος με τις έρευνες, κάτι που έκανε αργότερα και η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.