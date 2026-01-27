Στις 3 Φλεβάρη να «παραλύσουν» όλα τα εργοστάσια των Τροφίμων

«Κυβερνήσεις και εργοδοσία είναι οι κατά συρροή δολοφόνοι που για να μη θιγούν ούτε στο ελάχιστο η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων θυσιάζουν ακόμη και την ανθρώπινη ζωή», τονίζει και η Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα - Τρόφιμα - Ποτά, η οποία καλεί τα Συνδικάτα και τους εργαζόμενους του κλάδου σε πανελλαδική απεργιακή απάντηση την Τρίτη 3 Φλεβάρη.

Η Ομοσπονδία εκφράζει τα συλλυπητήριά της προς τις οικογένειες και τους συναδέλφους των εργατριών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Μεταφέρει την οργή και την αγανάκτηση για το νέο εργοδοτικό έγκλημα, υπογραμμίζοντας πως τόσο στον συγκεκριμένο κλάδο όσο και συνολικά η εργατική τάξη «θρηνούμε δολοφονημένους και σακατεμένους συναδέλφους στους χώρους δουλειάς για τα κέρδη των βιομηχάνων».

«Η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές είναι οι αιτίες και για το έγκλημα στο εργοστάσιο "Βιολάντα"», τονίζει και απαιτεί να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη, να αποκαλυφθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και της έκρηξης και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες για το έγκλημα.