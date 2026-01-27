Τρίτη 27 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
Στους δρόμους αύριο για τα μεγάλα προβλήματα του Νοσοκομείου

Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, αύριο Τετάρτη στις 12 μ. έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της 4ωρης στάσης εργασίας και σε πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης, απευθύνει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ), απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας δωρεάν Υγείας. Η Ενωση βάζει στο στόχαστρο τα οξυμένα προβλήματα και τις συγχωνεύσεις που φέρνει ο νέος υγειονομικός χάρτης και θέτει στο επίκεντρο μια σειρά διεκδικήσεων, με προμετωπίδα την υπεράσπιση του δικαιώματος του λαού μας σε αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, διεκδικώντας ταυτόχρονα πλήρη εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα των υγειονομικών. Μεταξύ άλλων, απαιτεί μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, όχι στην ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση του συστήματος Υγείας, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, αποσύνδεση των δύο Νοσοκομείων (Αγρινίου - Μεσολογγίου) με αποφασιστική ενίσχυσή τους.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Δεκάδες εργοδοτικά εγκλήματα «θέρισαν» την εργατική τάξη το 2025
Αμεση και μαχητική απάντηση από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και σωματεία
Πέντε εργάτριες λαμπάδιασαν στη βιομηχανία μπισκότων «Βιολάντα»
Από την Παρασκευή μέχρι χθες δέκα εργάτες τραυματίες σε σοβαρά «ατυχήματα»!
Στις 6 Φλεβάρη απεργούμε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα!
Στην ενότητα η δύναμη - Η οργάνωση είναι το όπλο μας, στον αγώνα της ανατροπής η ελπίδα
 Κανένας συμβιβασμός με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους
 Σοβαρό «ατύχημα» και στην «Creta Farms»
 Κατάπτυστη η στήριξη της PwC σε πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς
 Μαζικά απήργησαν οι εργαζόμενοι στα «NOTOS»
 Οργή για τις νεκρές μανάδες που αναγκάστηκαν να δουλεύουν νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους
 Σωματεία και φορείς απαιτούν τη δημιουργία νοσοκομείου
 Στις 3 Φλεβάρη να «παραλύσουν» όλα τα εργοστάσια των Τροφίμων
 Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα!
 Να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα για τις αιτίες και να αποδοθούν οι ευθύνες
 Πρώτη και αυτοδύναμη η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στις αρχαιρεσίες
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ