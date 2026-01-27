ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Στους δρόμους αύριο για τα μεγάλα προβλήματα του Νοσοκομείου

Κάλεσμα συμμετοχής στην κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσολογγίου, αύριο Τετάρτη στις 12 μ. έξω από το νοσηλευτικό ίδρυμα, στο πλαίσιο της 4ωρης στάσης εργασίας και σε πορεία στην κεντρική πλατεία της πόλης, απευθύνει η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ), απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας δωρεάν Υγείας. Η Ενωση βάζει στο στόχαστρο τα οξυμένα προβλήματα και τις συγχωνεύσεις που φέρνει ο νέος υγειονομικός χάρτης και θέτει στο επίκεντρο μια σειρά διεκδικήσεων, με προμετωπίδα την υπεράσπιση του δικαιώματος του λαού μας σε αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας, διεκδικώντας ταυτόχρονα πλήρη εργασιακά και επιστημονικά δικαιώματα των υγειονομικών. Μεταξύ άλλων, απαιτεί μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση των συμβασιούχων, αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών, όχι στην ιδιωτικοποίηση - εμπορευματοποίηση του συστήματος Υγείας, αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, αποσύνδεση των δύο Νοσοκομείων (Αγρινίου - Μεσολογγίου) με αποφασιστική ενίσχυσή τους.