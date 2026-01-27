Η ΔΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 33o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Στην ενότητα η δύναμη - Η οργάνωση είναι το όπλο μας, στον αγώνα της ανατροπής η ελπίδα

INTIME NEWS

Σε λιγότερο από δυο βδομάδες, στις 7 και 8 Φλεβάρη, θα διεξαχθεί το 33ο Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, και συνδικαλιστές που συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας» (ΔΑΣ) ήδη οργανώνουν πλατύ άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, απευθύνοντας κάλεσμα μάχης στην εργατική τάξη, στα σωματεία και τους αντιπροσώπους τους. Καλούν να γίνει πράξη η ανατροπή των συσχετισμών, για να γίνει το ΕΚΑ, το μεγαλύτερο Εργατικό Κέντρο της χώρας, πραγματικό αποκούμπι και οργανωτής της πάλης των εργαζομένων.

Οπως άλλωστε αναφέρεται στο κάλεσμα της ΔΑΣ: «Σε έναν κόσμο που φλέγεται από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και τους πολέμους, σε μια ζωή όπου μεγαλώνουν η εκμετάλλευση, η ανασφάλεια, η φτώχεια από τις κυβερνήσεις και τα αφεντικά, τώρα είναι αναγκαία όσο ποτέ η διαμόρφωση ενός ενιαίου, πανελλαδικού, μαχητικού κινήματος που θα υπερασπιστεί τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα και θα ανοίξει τον δρόμο της ανατροπής αυτής της βαρβαρότητας.

Σε αυτήν την πορεία, το ΕΚΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο μόνο με ακόμα πιο ισχυρή τη ΔΑΣ, μαζί με άλλα Εργατικά Κέντρα, μαζί με Ομοσπονδίες και εκατοντάδες σωματεία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Αυτό είναι το κριτήριο που είναι ανάγκη να σκεφτεί κάθε τίμιος συνδικαλιστής. Τι Εργατικό Κέντρο χρειαζόμαστε και ποιους θα στηρίξει».

Στο πλαίσιο αυτό, με τις παρεμβάσεις τους οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ απευθύνονται σε κάθε τίμιο συνδικαλιστή και τον καλούν να παραμερίσει τις δυνάμεις της πλειοψηφίας, που δένουν πισθάγκωνα τους αγώνες και τις διεκδικήσεις των εργατών, να αλλάξει ο συσχετισμός δυνάμεων, ώστε το ΕΚΑ να γίνει πραγματικό αποκούμπι και οργανωτής της πάλης των εργαζομένων. Για ένα Εργατικό Κέντρο «που θα είναι ανοιχτό για τα σωματεία και τα προβλήματα των εργαζομένων και όχι όπως το κατάντησαν σήμερα με ευθύνη τους η πλειοψηφία όλων των παρατάξεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ (ΠΑΣΚΕ, ΕΝΟΤΗΤΑ, ΔΑΚΕ, ΕΜΕΙΣ, ΕΑΚ), φτάνοντας στο σημείο να μην μπορεί να φιλοξενήσει ούτε τις εκλογές του Συνεδρίου του».

«Αλλάζουμε σελίδα στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Πιο πολλοί - πιο δυνατοί!», είναι το κάλεσμα που απευθύνουν μπροστά στο συνέδριο, για να περάσει το ΕΚΑ στα χέρια των εργαζομένων και των σωματείων τους.

Αρχισαν τις ...μαϊμουδιές οι εργατοπατέρες

Στο μεταξύ, ακόμα δεν ξεκίνησε το Συνέδριο και ήδη οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού άρχισαν τις γνωστές «μαϊμουδιές», μπας και καταφέρουν να αλλοιώσουν τους πραγματικούς συσχετισμούς. Ετσι, πέρα από τις γνωστές νοθείες, αξιοποιώντας κάθε λογής εργαλεία, περνάνε και σε στησίματα σωματείων «μιας χρήσης», για την εκλογή αντιπροσώπων, ώστε να επηρεάσουν τον συσχετισμό και να διατηρήσουν καρέκλες, έχοντας φυσικά το βλέμμα στραμμένο και στο επικείμενο Συνέδριο της ΓΣΕΕ φέτος τον Απρίλη.

Ενα τέτοιο παράδειγμα αντιμετωπίζουν οι καθαρίστριες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, που το Σωματείο τους καταγγέλλει τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ για την προσπάθεια ίδρυσης διασπαστικού σωματείου, με μπροστάρισσα μάλιστα την πρώην πρόεδρο του υπάρχοντος Σωματείου (!), η οποία είναι και μέλος του ΔΣ του ΕΚΑ και εκλεγμένη με μία εκ των παρατάξεων του ΣΥΡΙΖΑ!

Το Σωματείο Καθαριστριών - Καθαριστών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μεταφέρει συγκεκριμένες καταγγελίες από μέλη του, ότι συνδικαλιστές από τον παραπάνω μηχανισμό «επικοινωνούν μαζί τους λέγοντάς τους ότι "πληρώνει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για τη δημιουργία νέου σωματείου" και τους συμβουλεύει "να μην υπογράψουν καμία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αν δεν μιλήσουν πρώτα μαζί τους"! Οτι "θα τους σταλεί στο mail τους κάποια στιγμή ένας σύνδεσμος για να ψηφίσουν στο νέο σωματείο, αλλά πρώτα πρέπει να διαγράφουν από το υπάρχον"».

Να σημειωθεί δε ότι η εν λόγω συνδικαλίστρια παραμένει μέλος του ΔΣ του Σωματείου της, και σε πρόσφατη επικοινωνία μαζί της από την γραμματέα της συνδικαλιστικής οργάνωσης, που εύλογα έθεσε ζήτημα για τη στάση της, η απάντηση σύμφωνα με τις καταγγελίες του Σωματείου ήταν: «Μην ανησυχείς, όταν θα έρθει η ώρα θα παραιτηθώ από τη διοίκηση του Σωματείου».

Ολα αυτά ενώ το Σωματείο δίνει κρίσιμες μάχες κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, σαφές καθηκοντολόγιο, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων, αυξήσεις μισθών.

Είναι οι ίδιες δυνάμεις - όπως επισημαίνει το Σωματείο - που τόσα χρόνια το κρατούσαν στην αδράνεια, δεν ενημέρωναν για τίποτα τους εργαζόμενους και «με τις πλάτες της ηγεσίας της ΓΣΕΕ έχουν μπει μπροστά για την ίδρυση νέας ομοσπονδίας και νέων σωματείων - σφραγίδων», ενώ καραδοκούν οι εργολάβοι και ο κίνδυνος ιδιωτικοποιήσεων είναι πιο υπαρκτός από ποτέ.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να τους γυρίσουν για ακόμα μια φορά την πλάτη, όπως και στις πρόσφατες εκλογές, δυναμώνοντας ακόμα περισσότερο το συνδικάτο τους. Παράλληλα, μπροστά στο Συνέδριο του ΕΚΑ καλούν τους εκατοντάδες εκλεγμένους αντιπροσώπους «να γυρίσουν την πλάτη τους στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους στη γωνία, χωρίς φωνή, χωρίς δύναμη».