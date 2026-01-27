Σοβαρό «ατύχημα» και στην «Creta Farms»

Σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σε μία ακόμα μεγάλη επιχείρηση του κλάδου καταγγέλλει το Συνδικάτο Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην «Creta Farms» και κάνει λόγο για «άκρως επικίνδυνο συμβάν» που έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Γενάρη», όταν «οδηγός, στην προσπάθεια να ελέγξει μόνος του τη βλάβη σε φορτηγό που ακινητοποιήθηκε έξω από την εταιρεία, έπαθε εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια και χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο».

Το Συνδικάτο απαιτεί από την εταιρεία όχι απλά να δηλώσει το συμβάν ως «ατύχημα», αλλά και «να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη στον συνάδελφο έως την πλήρη ανάρρωσή του».

Από πριν, σημειώνει το Συνδικάτο, «συνάδελφοι οδηγοί είχαν καταγγείλει ότι τα φορτηγά που αποτελούν τα εργαλεία της δουλειάς τους είναι γερασμένα, ακατάλληλα, με πολλά χιλιόμετρα και συχνές βλάβες».

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνδικάτο καλεί τους εργαζόμενους της «Creta Farms» να συμμετάσχουν σε σύσκεψη το Σάββατο 31 Γενάρη για την οργάνωση του αγώνα για μέτρα υγείας και ασφάλειας, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία του Κλαδικού Συνδικάτου (Βηλαρά 2 - Ομόνοια).