ΠΑΜΕ

Κανένας συμβιβασμός με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους

«Δεν είναι τραγωδία, δεν είναι ατύχημα, δεν είναι "η κακιά στιγμή"», σημειώνει το ΠΑΜΕ για το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα», ξεκαθαρίζοντας: «Είναι μια ακόμα εργοδοτική δολοφονία. Εργάτες σκοτώθηκαν και σακατεύτηκαν για τα κέρδη του βιομήχανου. Αυτή είναι η ωμή αλήθεια».

Αναλυτικά, το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο 2025 σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα. Είναι καθημερινότητα πλέον άνθρωποι να φεύγουν το πρωί για το μεροκάματο και να μην επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια και τις οικογένειές τους.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες του κράτους και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Με τους αντεργατικούς νόμους τους και τις πολιτικές τους μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου. Δίνουν λευκή επιταγή στην εργοδοσία να παραβιάζει κανόνες, να αγνοεί προειδοποιήσεις. Οταν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται "εμπόδιο" στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία, τότε το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και το έγκλημα προδιαγεγραμμένο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και όταν τα συνδικάτα προειδοποιούν, ακόμα και όταν ζητούν μέτρα, το κράτος κάνει πως δεν βλέπει. Για αυτό οι συνεχείς παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων όλο το προηγούμενο διάστημα, με αιτήματα για την ουσιαστική λήψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ειδικά στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αγνοήθηκαν.

Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών εργατριών και στους συναδέλφους τους, ενώ εύχεται γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Απαιτούμε να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες».

Παρακάτω σημειώνει ότι οι άμεσες κινητοποιήσεις και η σημερινή απεργία, με σύνθημα «Οχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό των κερδών», «αποτελούν απάντηση στους διάφορους θλιβερούς παρατρεχάμενους που, μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες εργάτες, κλαψουρίζουν στα κανάλια για τη "ζημιά που έχει πάθει η επιχειρηματικότητα".

Καλούμε τα σωματεία να δυναμώσουν τον αγώνα για ουσιαστικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να μη συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους εργάτες, για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας στο όνομα των κερδών τους.

`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!».