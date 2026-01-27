ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Από την Παρασκευή μέχρι χθες δέκα εργάτες τραυματίες σε σοβαρά «ατυχήματα»!

Την ώρα που η εργατική τάξη για μια ακόμα φορά θρηνεί τους νεκρούς της, που αυτήν τη φορά έπεσαν στο μεροκάματο στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, δεν έχουν τέλος τα «ατυχήματα» και σε άλλους χώρους δουλειάς. Μέσα σε μόλις τρεις μέρες συνολικά 8 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά σε μια σειρά κλάδους, εξαιτίας της παντελούς έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας και της τεράστιας εντατικοποίησης.

Οπως αποδεικνύεται, δεν είναι ούτε η «κακιά στιγμή» ούτε κάποια «σκόρπια - μεμονωμένα περιστατικά», όπως εν χορώ υποστηρίζουν κυβέρνηση και εργοδότες σε κάθε τέτοια περίπτωση, αλλά η δίψα για το κέρδος. Αυτή η δίψα των ομίλων που δεν χωρά «περιττά κόστη», όπως ουσιαστικά μέτρα προστασίας, αλλά επιβάλλει δουλειά στα όρια της εξάντλησης για να βγουν τα χρονοδιαγράμματα, να γίνουν περισσότερες εργασίες στον ίδιο χρόνο και από λιγότερο προσωπικό για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα. Αποκαλυπτικές είναι δε οι προειδοποιήσεις των συνδικάτων και οι παρεμβάσεις σε κάθε χώρο για ουσιαστικά μέτρα πρόληψης, που εκθέτουν τους ομίλους και το κράτος τους.

Τέσσερις τραυματίες σε εργατικό «ατύχημα» στην ΕΥΑΘ

Στο εγκληματικό αυτό φόντο, την Κυριακή τα ξημερώματα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη σοβαρό εργατικό «ατύχημα» με 4 τραυματίες, που από τύχη δεν εξελίχθηκε σε νέα τραγωδία, κατά τη διάρκεια εργασιών σύνδεσης αγωγού της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Συγκεκριμένα, σε εργασίες για σύνδεση νέου αγωγού διατομής Φ600 στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου Ηφαιστίωνος του δήμου Θεσσαλονίκης έσπασε κομμάτι του αγωγού, και κομμάτια και εξαρτήματα εκτοξεύτηκαν με δύναμη υπό τεράστια πίεση αέρα και νερού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εργαζόμενοι, ενώ ένας ακόμα εργαζόμενος παρασύρθηκε από την ορμή του νερού και έπεσε μέσα στο φρεάτιο, όπου στροβιλιζόταν επί ώρα και χτυπούσε στα τοιχώματα.

Ολοι υπέστησαν κατάγματα στα άκρα και μεταφέρθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Οι τρεις εργάτες πήραν εξιτήριο αφού αντιμετωπίστηκαν τα τραύματά τους (σπασίματα σε πέλμα, αστράγαλο, χέρι), ενώ ο τέταρτος παρέμεινε για νοσηλεία, καθώς υπέστη κατάγματα κάτω από το γόνατο και χρειάζεται να χειρουργηθεί.

Οπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι, πολλές βάρδιες σε διάφορα πόστα, ακόμα και βάρδιες επιφυλακής, είναι μονοπρόσωπες, στο όνομα «εξοικονόμισης» προσωπικού, ενώ ο τεχνικός Ασφαλείας (εξωτερική εταιρεία) είναι «διακοσμητικός», αφού δεν έχει την απαιτούμενη παρουσία στα σκάμματα και στα αντλιοστάσια.

Στο πλευρό των εργαζομένων στέκεται η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων» ΕΥΑΘ, που μεταφέρει τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση, ενώ απαιτεί να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του «ατυχήματος» και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες. Δηλώνει ότι η ζωή και η ασφάλεια των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτες, ότι «οι εργαζόμενοι δεν θα αποδεχτούμε να πηγαίνουμε στη δουλειά με τον φόβο αν θα γυρίσουμε ζωντανοί στα σπίτια μας».

Και απαιτεί: Την πλήρη ευθύνη της εταιρείας για την κάλυψη όλων των αναγκών των τραυματιών, με εξασφάλιση μισθού, περίθαλψης και αποκατάστασης μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους. Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειας των εργαζομένων, να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να σταματήσει η αντιμετώπιση της ασφάλειας ως «τυπικής υποχρέωσης». Να μπει τέλος στην εντατικοποίηση και στην υποστελέχωση, που γεννούν καθημερινά τραυματισμούς και νεκρούς.

Εργαζόμενη έχασε τα δάχτυλά της στη «Γευσήνους»!

Σε ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό, το Σάββατο, την ώρα που εργαζόμενη στο εργοστάσιο της «Γευσήνους» περνούσε από μηχανή κοπής τα λαχανικά τής έπιασε το χέρι η μηχανή, οδηγώντας τελικά στον ακρωτηριασμό των δαχτύλων της.

Αμεση ήταν η παρέμβαση στο εργοστάσιο από το Συνδικάτο Επισιτισμού -Τουρισμού και Ξενοδοχείων ν. Αττικής, το οποίο μάλιστα καταγγέλλει ότι για άλλη μια φορά το ΕΚΑΒ μεταβαίνει στο εν λόγω εργοστάσιο, ενώ μόνο το τελευταίο 10ήμερο έχουν γίνει 3 προειδοποιήσεις προς την εργοδοσία για απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας από τα μέλη του Συνδικάτου.

«Η εντατικοποίηση της δουλειάς μας, τα εξαντλητικά ωράρια, η εμπλοκή των εργαζομένων σε διάφορα πόστα για να βγει η παραγωγή, χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευσή τους, είναι η αιτία που πληθαίνουν τα εργατικά "ατυχήματα"», τονίζει το Συνδικάτο στην ανακοίνωσή του και ξεκαθαρίζει πως δεν ήταν «η κακιά η ώρα», αλλά «τα ελλιπή μέτρα υγείας και ασφάλειας με ευθύνη της εργοδοσίας».

«Δεν θέλουμε να ακούσουμε ξανά τη φράση "δεν πρόλαβα να χαιρετήσω τα παιδιά μου" από το στόμα κανενός εργαζόμενου, όπως έγινε πριν δυο βδομάδες, όταν από ένα γεμιστικό έσπασε η ρόδα και παραλίγο να καταπλακώσει μια άλλη συνάδελφο στο τμήμα συσκευασίας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι εργαζόμενοι προχωρούν σε στάση εργασίας αύριο Τετάρτη από τις 2 μ.μ. έως τις 4 μ.μ., μετά από απόφαση του επιχειρησιακού Σωματείου.

Από τα 6 μέτρα τσακίστηκε οικοδόμος στη Ζάκυνθο

Σε κίνδυνο τέθηκε και η ζωή οικοδόμου στο Αργάσι Ζακύνθου το απόγευμα του Σαββάτου. Εκτελώντας εργασίες ανακαίνισης σε ξενοδοχείο, κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από τον δεύτερο όροφο, από ύψος περίπου 6 μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο ένα του πόδι.

Ο εργαζόμενος γλίτωσε τα χειρότερα από καθαρή τύχη, αφού όπως καταγγέλθηκε από το Εργατικό Κέντρο του νησιού δεν υπήρχε κανένα μέτρο προστασίας στον χώρο, ενώ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργείο.

«Είναι συχνό φαινόμενο η παραβίαση των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στις οικοδομές, λόγω της εντατικοποίησης για να προλάβουν τη σεζόν, κάτι που το έχουμε καταγγείλει και εμείς και το Σωματείο Οικοδόμων άπειρες φορές», καταγγέλλει μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου. Απαιτεί να τηρούνται κατά γράμμα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας και προσθέτει: «Στις οικοδομές στη Ζάκυνθο έχουν καταργήσει το ρεπό, την 5ήμερη εργασία, ρίχνουν μπετά με το φως των προβολέων τα βράδια, γεγονότα που έχουμε παρέμβει και καταγγείλει αρκετές φορές».

Πτώση στο κενό από 5 μέτρα στο ΟΑΚΑ

Εργατικό «ατύχημα» έγινε το πρωί της Παρασκευής και στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Μαρούσι, όπου δύο εργάτες έπεσαν από ύψος περίπου 5 μέτρων κατά τη διάρκεια εργασιών.

Οι δύο Αιγύπτιοι εργαζόμενοι έκαναν εργασίες, που τους ανατέθηκαν από τον εργολάβο του έργου, μέσα από καλάθι ανυψωτικού μηχανήματος. Για άγνωστους λόγους ο βραχίονας ανύψωσης έσπασε και οι δύο εργάτες έπεσαν στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν, ο ένας ελαφρύτερα και ο άλλος λίγο πιο σοβαρά, και να διακομιστούν σε νοσοκομείο.

Αμεσα βρέθηκε στο σημείο του «ατυχήματος» αντιπροσωπεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Παναγιώτη Γάκια. Το κλιμάκιο διαπίστωσε και στη συγκεκριμένη περίπτωση την έλλειψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Τραυματισμός και στο εργοτάξιο κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό

Σειρά των εργαζομένων σε ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα της χώρας, το εργοτάξιο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ήταν να βιώσουν την άγρια επίθεση κράτους και εργοδοσίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στο φρέαρ ΤΒΜ (μετροπόντικας) στην οδό Βεΐκου εργαζόμενος κατεβαίνοντας από νταλίκα έπεσε, λόγω ανατροπής της σκάλας, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στη λεκάνη. Στη συγκεκριμένη νταλίκα, όπως και σε άλλες, γινόταν χθες το πρωί εκφόρτωση εν μέσω έντονης βροχόπτωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας.

Μέλη της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων στην κατασκευή της Γραμμής 4 βρέθηκαν τόσο στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο τραυματίας εργαζόμενος όσο και στο σημείο όπου έγινε το «ατύχημα».

Κεραυνοβολήθηκε οικοδόμος στα Χανιά

Από καθαρή τύχη γλίτωσε τη ζωή του οικοδόμος στα Χανιά, καθώς χτυπήθηκε από κεραυνό την ώρα που χειριζόταν την πρέσα και έκανε εργασίες σε ταράτσα εργοταξίου το μεσημέρι της Παρασκευής στην Παλαιόχωρα Χανίων. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον εργαζόμενο και τον μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καντάνου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Η Ενωση Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Χανίων εύχεται ταχεία ανάρρωση στον εργαζόμενο και τονίζει ότι το περιστατικό δεν είναι τυχαίο γεγονός, αλλά μια κατάσταση που τη βιώνουν οι οικοδόμοι και οι χειριστές σε δεκάδες χώρους δουλειάς, ρίχνοντας μέσα στο καταχείμωνο μπετά σε ταράτσες πολυκατοικιών, ξενοδοχείων και δημόσιων έργων, ρισκάροντας τις ζωές τους, την ίδια ώρα που η επικινδυνότητα ενός κεραυνού είναι μεγάλη.

«Καλουπιτζήδες και χειριστές το βιώνουν συχνά στο πετσί τους τους μήνες του χειμώνα», αναφέρει το Σωματείο, αφού η εργοδοσία να πιέζει να βγει η δουλειά, επικαλούμενη τις ρήτρες, ακόμα και μέρες με έντονα καιρικά φαινόμενα. «Δεν φτάνουν τα τεράστια κέρδη που βγάζουν καθημερινά από τον ιδρώτα μας, με τους συναδέλφους να γράφουν ατελείωτες ώρες σε υπερωρίες κάθε μήνα, αλλά δεν δειλιάζουν να παίζουν με τις ζωές μας», τονίζει το Συνδικάτο. Καλεί τους εργαζόμενους να ενημερώνουν το σωματείο κάθε φορά που η εργοδοσία βάζει σε ρίσκο τη ζωή τους, και απαιτεί την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών επιθεώρησης για τις παραβιάσεις μέτρων υγείας και ασφάλειας.