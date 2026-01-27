ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πρώτη και αυτοδύναμη η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στις αρχαιρεσίες

Πρώτη δύναμη για 6η συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» (ΑΣΥ) στο Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, και για πρώτη φορά με αυτοδυναμία!

Η ΑΣΥ είχε σημαντική αύξηση σε ψήφους και ποσοστό, λαμβάνοντας 640 ψήφους από 561. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: ΑΣΥ 640 ψήφους και 6 έδρες, ΑΚΙ 297 ψήφους και 3 έδρες, ΔΗΣΥ 189 ψήφους και 2 έδρες.

Η ΑΣΥ χαιρετίζει τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, που παρά τις πιέσεις και υποσχέσεις έδειξαν για άλλη μια φορά την εμπιστοσύνη τους στο ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης»!

«Οι εργαζόμενοι του ΠΑΓΝΗ με τη στάση και την επιλογή τους έδωσαν ένα ισχυρό χαστούκι στη κυβέρνηση, έστειλαν μήνυμα εναντίωσης στην πολιτική που εμπορευματοποιεί τα νοσοκομεία, φτωχοποιεί τους υγειονομικούς, εμπλέκει τη χώρα σε πολέμους και εντείνει τη καταστολή!

Εδειξαν ακόμη μια φορά την εμπιστοσύνη τους στη δύναμη που υπερασπίζεται τα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων, σε σύγκρουση με τις διοικήσεις και τις κυβερνήσεις, και έστειλαν άλλο ένα αγωνιστικό μήνυμα, δείχνοντας ποιοι είναι η "συμμορία της μιζέριας"», τονίζει η ΑΣΥ στην ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.