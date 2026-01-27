Τρίτη 27 Γενάρη 2026
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σωματεία και φορείς απαιτούν τη δημιουργία νοσοκομείου

Σύσκεψη την Κυριακή 8 Φλεβάρη στο Εργατικό Κέντρο

Σε σύσκεψη φορέων καλεί το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, την Κυριακή 8 Φλεβάρη, στις 6.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΚ (Δανουκαρά 7, Λαύριο), για την οργάνωση του αγώνα με απαίτηση τη δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τη στελέχωση όλων των δομών Υγείας με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

«Δεν είναι δυνατόν, το 2026, σε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή όπως αυτή της Ανατολικής Αττικής, να μην υπάρχει Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο, την ίδια στιγμή που η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας παραπαίει, με μια σειρά Κέντρα Υγείας να είναι εντελώς υποστελεχωμένα και να μην καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες του λαού της ευρύτερης περιοχής», σημειώνει στο κάλεσμά του το Εργατικό Κέντρο. Και ξεκαθαρίζοντας πως οι ανάγκες μας δεν μπορούν να περιμένουν, καλεί σωματεία εργαζομένων και τον λαό της Ανατολικής Αττικής «να συντονίσουμε και να δυναμώσουμε τη δράση μας μας για τη δημιουργία Δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου και την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες στον λαό της περιοχής μας».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
