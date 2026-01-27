ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΧΘΕΣ - ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Αμεση και μαχητική απάντηση από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και σωματεία

Eurokinissi

Αμεση απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα, με μαχητική κινητοποίηση, πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα σωματεία και φορείς της πόλης μετά από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν η ΕΛΜΕ Τρικάλων και ο Σύλλογος Γυναικών Τρικάλων. Παρευρέθηκε επίσης ο Βασίλης Σταμούλης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών.

Από το βήμα της κινητοποίησης χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, Γιώργος Καπράνας, καθώς πολλοί εργαζόμενοι - όπως και μία από τις νεκρές εργάτριες - κατάγονται και διαμένουν στην Καρδίτσα. Εξέφρασε την απαίτηση του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη, καθώς και να παρθούν άμεσα μέτρα ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας.

«Οχι άλλοι νεκροί, όχι άλλο αίμα στον βωμό του κέρδους», τόνισε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Δημήτρης Αρμάγος, πρόεδρος του ΕΚ Τρικάλων, και σχολίασε την απαράδεκτη προσπάθεια αστικών ΜΜΕ από τα χαράματα να ξεπλύνουν την εργοδοσία, φιλοτεχνώντας την εικόνα της «υγιούς επιχείρησης σε ανάπτυξη», ενώ ακόμα ξέθαβαν τις νεκρές εργάτριες.

Θύμισε τις παρεμβάσεις του ΕΚ εδώ και δυο χρόνια, από τότε που ανέλαβαν τη διοίκηση οι ταξικές δυνάμεις, προβάλλοντας τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, βρίσκοντας όμως «αυτιά κλειστά» από κράτος και εργοδοσία, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.





Eurokinissi

«Αυτοί δεν προτάσσουν την ανθρώπινη ζωή ως κυρίαρχη, προτάσσουν τι μπορεί να εξυπηρετήσει τα κέρδη τους, τι να μη στοιχίσει για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους», τόνισε ο πρόεδρος του ΕΚ, καλώντας «να γίνει λαϊκό αίτημα αυτή η οργή για να σταματήσει να χύνεται αίμα εργατών στον βωμό του πλούτου που οι ίδιοι παράγουν, και στο τέλος όχι μόνο δεν τον καρπώνονται αλλά δεν μπορούν και να επιβιώσουν».

Η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με μαχητική πορεία στους κεντρικούς δρόμους των Τρικάλων, όπου αντήχησαν τα συνθήματα «Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα», «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές», «Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας, οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας».

Απεργία σήμερα στα Τρίκαλα

Μάλιστα, δίνοντας συνέχεια, σήμερα Τρίτη οργανώνεται 24ωρη απεργία και απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου Τρικάλων από το Εργατικό Κέντρο. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα σε έκτακτη συνεδρίαση της διοίκησης χθες το μεσημέρι, όπου παράλληλα αποφασίστηκε και η πραγματοποίηση της παραπάνω κινητοποίησης.

Το Εργατικό Κέντρο καλεί τους εργάτες, όλο τον λαό «να συμμετάσχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος, να αποδοθούν ευθύνες», σημειώνεται στο απεργιακό κάλεσμα, απαιτώντας μέτρα προστασίας των εργαζομένων. «Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι, αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα, με πρώτο αυτό: Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι».

Μάλιστα, με τη λήξη της χθεσινής συγκέντρωσης ο Δ. Αρμάγος κάλεσε και τα εμπορικά καταστήματα να κλείσουν την ώρα της συγκέντρωσης. «Να μετατρέψουμε την απεργιακή συγκέντρωση σε παλλαϊκή συγκέντρωση με βασικό αίτημα το "Φτάνει πια! Οχι άλλοι νεκροί εργάτες για τα κέρδη τους"», επεσήμανε.

Σε Λάρισα και Καρδίτσα

Κινητοποιήσεις οργανώνονται σήμερα Τρίτη και σε Λάρισα και Καρδίτσα από τα σωματεία, ως εξής: Στις 7 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Λάρισας και στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Καρδίτσας.