ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα!

Το γεγονός πως η έκρηξη επιβεβαιώνει ότι η εργατική τάξη της Θεσσαλίας και ολόκληρης της χώρας πληρώνει βαρύ φόρο αίματος στη μάχη για το μεροκάματο αναδεικνύει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ.

Αναλυτικά σημειώνει ότι «το συγκεκριμένο έγκλημα αποτελεί ακόμα έναν κρίκο στην αλυσίδα των εργοδοτικών εγκλημάτων που γράφονται καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Είναι το αποτέλεσμα της πολυδιαφημιζόμενης ανάπτυξης, με τις "σύγχρονες" μονάδες που μετρούν εκατομμύρια κέρδη για τους βιομήχανους στον κλάδο των τροφίμων και οι εργάτες την ίδια στιγμή να μετρούν τραυματίες και νεκρούς.

Με τη Θεσσαλία να καταγράφει τα τελευταία χρόνια ρεκόρ αύξησης εργοδοτικών εγκλημάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 καταγράφηκαν σε όλη την περιοχή 276 εργατικά "ατυχήματα", ενώ το 2024 τα "ατυχήματα" ήταν 172 (1 κάθε 2 μέρες), εκ των οποίων τα 44 στον κλάδο των τροφίμων. Το 2025 σε όλη τη χώρα 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς.

Αποδεικνύεται ότι το "επιχειρηματικό θαύμα" και "πρότυπο επιτυχίας", που ως τέτοιο προβαλλόταν και η συγκεκριμένη επιχείρηση όπως και άλλες στην περιοχή, η αύξηση των κερδών με μεγάλους ρυθμούς (+51,8% για το 2024) χτίζονται πάνω στην έλλειψη μέτρων προστασίας, την εντατικοποίηση και την πίεση για "να βγει η δουλειά", την εργοδοτική τρομοκρατία. Δεν πρόκειται για "ατυχήματα", αλλά για προδιαγεγραμμένα εγκλήματα, που έχουν θύτες και ενόχους: Την εργοδοσία, το κράτος και τις κυβερνήσεις που τη στηρίζουν. Την ίδια στιγμή τέτοιες και άλλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις απολαμβάνουν τα προνόμια του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, με κρατική στήριξη και φοροαπαλλαγές.

Ειδικά σε μια επιχείρηση που διαφημιζόταν από πολλούς ως "πρότυπο", με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, οι πιθανότητες ενός τέτοιου τεράστιου βιομηχανικού ατυχήματος θα έπρεπε να έχουν μηδενιστεί, σύμφωνα και με τις υπάρχουσες τεχνολογικές δυνατότητες.

Αλλη μια απόδειξη ότι μπροστά στα κέρδη η ασφάλεια και η ζωή των εργατών περνά σε δεύτερη μοίρα.

Γιατί η "επιχειρηματικότητα" των βιομηχάνων έχει πάρει στο πιάτο από τις κυβερνήσεις τη ζωή και την υγεία των εργαζομένων και τα πετσοκόβει, όπως τη βολεύει. Γι' αυτό οι νεκροί και οι τσακισμένοι στους χώρους δουλειάς αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Γι' αυτό τα 13ωρα, τα 12ωρα, οι κάθε λογής εργοδοτικές παρεμβάσεις στον χρόνο εργασίας, που τσακίζουν τη ζωή, τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων εκμηδενίζουν κάτω και από τα όρια τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Γιατί η "επιχειρηματικότητα" θεωρεί κόστος αυτά τα μέτρα.

Οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε σύγχρονα κάτεργα, σε μια απέραντη "κοιλάδα των Τεμπών", όπου η ανθρώπινη ζωή θεωρείται κόστος, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το σύνθημα "Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας".

Τεράστιες ευθύνες φέρει η κυβέρνηση, που σε συνέχεια των προηγούμενων έχει σμπαραλιάσει την Επιθεώρηση Εργασίας, με το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που εξασφαλίζει ασυλία στην εργοδοσία. Οπως αντίστοιχα ευθύνες έχουν η σημερινή και η προηγούμενη περιφερειακή αρχή, που έχουν αφήσει υποστελεχωμένες τις αντίστοιχες υπηρεσίες με το αναγκαίο προσωπικό για την αποτροπή βιομηχανικών "ατυχημάτων" μεγάλης έκτασης στη Θεσσαλία».

Η Οργάνωση του Κόμματος επαναλαμβάνει την απαίτηση να αποδοθούν όλες οι ευθύνες και εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη στις οικογένειες των θυμάτων όπως και τις ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Και καλεί να «δυναμώσει η οργάνωση μέσα στον τόπο δουλειάς, αυτό είναι το τείχος προστασίας απέναντι στην εργοδοτική ασυδοσία για την προστασία της ζωής μας απέναντι στο αδυσώπητο κυνήγι της εντατικοποίησης, του κέρδους, της εκμετάλλευσης».