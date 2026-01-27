Οργή για τις νεκρές μανάδες που αναγκάστηκαν να δουλεύουν νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους

«Θλίψη, οργή και αγανάκτηση νιώθουμε όλες οι εργαζόμενες γυναίκες για τις εργαζόμενες συναδέλφισσές μας, εργάτριες, μανάδες που χάθηκαν άδικα σήμερα το ξημέρωμα στην πόλη μας δίνοντας τη μάχη για το νυχτοκάματο στο εργοστάσιο "Βιολάντα"», τονίζει μεταξύ άλλων ο Σύλλογος Γυναικών Τρικάλων (μέλος της ΟΓΕ) για το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

Προσθέτει πως «αισθανόμαστε οργή για τις νεκρές μανάδες που αναγκάστηκαν να δουλεύουν νύχτα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Οργή για τις ζωές μας που δεν έχουν αξία μπροστά στο αυγάτισμα των κερδών των επιχειρήσεων. Κερδών που γιγαντώνονται με τον δικό μας κόπο, ιδρώτα και αίμα. Αγανάκτηση για την έλλειψη μέτρων προστασίας, που μας αφήνει απροστάτευτες στο έλεος της εργοδοτικής βίας».

«Πόσο ακόμα θα μετράμε θύματα εργοδοτικής βίας; Πόσο ακόμα θα φοβόμαστε για τις ζωές μας μέσα στους χώρους δουλειάς; Πόσα Τέμπη πρέπει να βιώσουμε για να μας λογαριάσουν για ανθρώπινες ζωές;», σημειώνει ο Σύλλογος, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.