Κατάπτυστη η στήριξη της PwC σε πολεμοκάπηλους σχεδιασμούς

Ούτε ο χώρος των λογιστών - ελεγκτών και συμβουλευτικών εταιρειών εξαιρείται από τη στροφή στην πολεμική οικονομία, όπως αποδεικνύεται από το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες, η PwC, με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΠΚΥ).

Πρόκειται μάλιστα για έναν Σύνδεσμο που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΓΕΕΘΑ και αποτελείται από 230 μέλη - εταιρείες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ μόλις πρόσφατα διοργάνωσε το ετήσιο «Greek Defence Industry Compass» με τη συμμετοχή πάνω από 40 εταιρειών.

Το μνημόνιο συνεργασίας καταγγέλλει η Ενωση Ελεγκτών - Λογιστών Περιφέρειας Αττικής, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί περαιτέρω επενδύσεις σε έργα πολεμικής οικονομίας, αφού η ίδια η PwC αναφέρει σε ανάρτησή της ότι φιλοδοξεί να συμβάλει και με αυτόν τον τρόπο στην προώθηση πρωτοβουλιών που ενισχύουν το ευρωπαϊκό οικοσύστημα άμυνας και προάγουν την καινοτομία τόσο στον πολιτικό όσο και στον αμυντικό τομέα! «Με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον ΣΕΚΠΥ, η PwC αποκαλύπτεται για ακόμα μία φορά η πλήρης σύμπλευσή της με τα επικίνδυνα κυβερνητικά πλάνα, που υπηρετούν την Ευρωπαϊκή Ενωση, το ΝΑΤΟ και ευαγγελίζονται τις ψεύτικες "στρατηγικές συμμαχίες"», σημειώνει η ΕΛΕΠΑ.

Ενώ, δίνοντας απάντηση στα επιχειρήματα στελεχών της εταιρείας ότι «από τέτοιες συμφωνίες βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι», το Σωματείο ξεκαθαρίζει πως «από τον πόλεμο, τα πολεμικά προγράμματα και σχεδιασμούς, την ανάπτυξή τους, αυτοί που κερδίζουν είναι το κεφάλαιο, οι εφοπλιστές και οι ενεργειακοί όμιλοι, καθώς και οι εταιρείες του κλάδου μας, όπως η PwC. Από την άλλη, η δική μας πραγματικότητα, η καθημερινότητα των εργαζομένων οι οποίοι βγαίνουν μόνιμα χαμένοι, είναι οι χαμηλοί μισθοί, τα ωράρια - λάστιχο, τα σφιχτά deadlines και οι αξιολογήσεις με κριτήριο τη μεγαλύτερη κερδοφορία της εταιρείας, με μοναδικό σκοπό την παραπέρα εντατικοποίηση της δουλειάς και την τρομοκρατία».

Γι' αυτό και η ΕΛΕΠΑ καλεί τους εργαζόμενους συσπειρωμένους στο σωματείο τους «να μη δεχθούν να εργαλειοποιηθεί η επιστημονική τους γνώση, ως "όπλο" ενάντια σε λαούς και γενοκτονίες - όπως αυτή που συνεχίζει να συμβαίνει στη Λωρίδα της Γάζας. Να μπουν εμπόδιο στην επιχείρηση μετατροπής της χώρας, των κρίσιμων υποδομών και του λαού σε στόχο, σε ενδεχόμενο γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου!». «Οι εργαζόμενοι της PwC δεν θα αφήσουμε την τεχνολογία και την επιστήμη μας να υπηρετούν τα "ματωμένα" επιχειρηματικά κέρδη και τους πολέμους, αλλά τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες μας», ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση.