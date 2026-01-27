Τρίτη 27 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μαζικά απήργησαν οι εργαζόμενοι στα «NOTOS»

Σχεδόν καθολικά απήργησαν την Κυριακή οι εργαζόμενοι στα «NOTOS» στη Θεσσαλονίκη παρά την προσπάθεια απεργοσπασίας από την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι, με μπροστάρη το επιχειρησιακό τους σωματείο και έχοντας στο πλευρό τους το κλαδικό, την Ενωση Εμποροϋπαλλήλων, βρέθηκαν από το πρωί στις εισόδους του καταστήματος περιφρουρώντας την απεργία τους, διεκδικώντας αυξήσεις στους μισθούς, μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης σε όσους το επιθυμούν, αναγνώριση των τριετιών από το 2013 έως το 2024, και την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Στο πλευρό των απεργών βρέθηκαν ακόμα το σωματείο εργαζομένων στις επιχειρήσεις «Σκλαβενίτη» Βορείου Ελλάδας, το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση «Μασούτη» Βορείου Ελλάδας και το παράρτημα Θεσσαλονίκης του σωματείου «Praktiker».

Οπως κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι, έχουν ...ξεχάσει τι θα πει κυριακάτικη αργία, όλη την περίοδο των γιορτών, στη διάρκεια της οποίας κυριολεκτικά έλιωσαν για τα κέρδη των μεγαλεμπόρων, ενώ ο μισθός τους δεν φτάνει ούτε μέχρι 15 του μήνα.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
