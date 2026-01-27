ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Στις 6 Φλεβάρη απεργούμε για δουλειά και ζωή με δικαιώματα!

Το κάλεσμα για την απεργία σε Πειραιά - Θριάσιο | Συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, την ίδια ώρα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα

Με νέες αποφάσεις δυναμώνει το απεργιακό μέτωπο για την Παρασκευή 6 Φλεβάρη σε Πειραιά και Θριάσιο, βάζοντας στο στόχαστρο την πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και χτυπά τα δικαιώματα των εργαζομένων για να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική προετοιμασία.

Στις αποφάσεις για την απεργία προστέθηκε χθες και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, ενώ έχουν ήδη πάρει ανάλογες αποφάσεις το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής, σωματεία της περιοχής, η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και τη Δυτική Αττική, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Ετσι, ουσιαστικά «νεκρώνει» το λιμάνι του Πειραιά, αφού απεργούν ναυτεργάτες - λιμενεργάτες - μεταλλεργάτες και, αντίστοιχα, μεγάλα εργοστάσια στη Δυτική Αττική.

Στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση τη μέρα της απεργίας στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, και στην Ελευσίνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 6 Φλεβάρη έχει οριστεί ως Κοινή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών στις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Τη στήριξή της στην απεργία εκφράζει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

Το απεργιακό κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Διαστάσεις παμπειραϊκής απεργίας παίρνει λοιπόν η 6η Φλεβάρη, με το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να καλεί σε συμμετοχή στην απεργία και στην οργάνωσή της όλα τα σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Το Εργατικό Κέντρο χαιρετίζει την Κοινή Μέρα Δράσης του Διεθνούς Συντονισμού των λιμενεργατών, ενώ στο κάλεσμά του σημειώνει:

«Η αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που επεκτείνει και στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο όλων των προηγούμενων, αφήνει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους, χωρίς μέτρα προστασίας και ασφάλειας, γιατί αυτά αποτελούν κόστος για την εργοδοσία. Αυτή είναι η αιτία που έχασαν τη ζωή τους οι συναδέλφισσες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ εργατικών "ατυχημάτων" - εργοδοτικών εγκλημάτων, με πάνω από 200 θανάτους συναδέλφων που δεν ξαναγύρισαν σπίτι τους. Αυτή η πολιτική έχει πετσοκόψει το εισόδημά μας, έχει εκτινάξει στα ύψη την ακρίβεια στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην Ενέργεια, στα ενοίκια.

Οι τελευταίες εξελίξεις με τη φωτιά που ξέσπασε στα καζάνια του θανάτου, της εταιρείας "Coral Gas" στο Πέραμα, δίπλα σε σπίτια, αθλητικούς χώρους και στο λιμάνι, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε μια περιοχή όπου πάνω από 140 καζάνια συνυπάρχουν με χιλιάδες ζωές ανθρώπων που κατοικούν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από τα καζάνια της "Oil One" στη Δραπετσώνα, που σκορπούν τον καρκίνο, δημιουργούν ένα ασφυκτικό κοκτέιλ με τεράστιους κινδύνους.

Η καθημερινότητα που μας επιβάλλουν ως κανονικότητα έβγαλε στα μπλόκα του αγώνα για πάνω από 50 μέρες τους αγρότες της χώρας, συσπειρωμένους στην Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, για την επιβίωσή τους. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της ΝΔ με τα υπόλοιπα ευρωενωσιακά και ΝΑΤΟικά κόμματα εμπλέκουν τον λαό μας στα ιμπεριαλιστικά πολεμικά μέτωπα για να συνεχίσουν και με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, συνολικά το κεφάλαιο να κερδοφορεί, καλώντας μας να συνηθίσουμε στα φέρετρα.

Φτάνει πια! Ως εδώ με την πολιτική που για τα κέρδη των λίγων παίζει κορόνα - γράμματα τις ζωές μας!

Στις 6 Φεβρουαρίου απεργούμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Δεν θα δεχτούμε να ζούμε χειρότερα από τον προηγούμενο αιώνα, Απεργούμε γιατί δεν αποδεχόμαστε αυτήν την ανασφάλεια και τους τεράστιους κινδύνους που μας επιβάλλουν ως "κανονικότητα".

Η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, τα 800 δισ. ευρώ που μαζεύει η ΕΕ, τα 27 δισ. ευρώ που θα κλέψει από τον δικό μας κόπο και ιδρώτα η κυβέρνηση της ΝΔ από τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ουσιαστική συμφωνία των άλλων αστικών κομμάτων, θα πάνε για να μπορέσει το κεφάλαιο να ξεπεράσει την κρίση που βλέπει ότι έρχεται και να τρέξει την πολεμική προετοιμασία. Θα πάνε για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς στην κούρσα του ανταγωνισμού μεταξύ και ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη μία και Κίνα - Ρωσία από την άλλη. Τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια των λαών που επικαλούνται. Το αντίθετο!

Για τους εργαζόμενους σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, ένταση της εκμετάλλευσης, ευελιξία στις συμβάσεις, 13 ώρες δουλειάς, με σακατεμένους εργάτες και ολόκληρο τον λαό μας χωρίς πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία. Με την επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και την ένταση της καταστολής, επιδιώκουν να μην σηκώνεται κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει τη ζωή μας στα «ζάρια» για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πόλεμό τους!

Οργανωμένος, μαζικός, διεκδικητικός, απεργιακός αγώνας για τα εργασιακά μας δικαιώματα, για την προστασία της ζωής μας!

Εδώ, στην περιοχή μας, έχουμε το δικό μας κάστρο αγώνα και οργάνωσης, το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια! Δεν περιμένουμε από κανέναν "μεσσία", παλιό ή νεότερο, να μας σώσει. Απαντάμε με ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση του αγώνα μας! Με τα σωματεία μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε κανένας να μη μείνει μόνος του και εκτεθειμένος στις ορέξεις της εργοδοσίας! Για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για να βγάζουμε το μεροκάματο χωρίς να φοβόμαστε αν θα γυρίσουμε σπίτι σώοι και αβλαβείς.

Το δίλημμα αν το λιμάνι του Πειραιά θα είναι ιδιοκτησία της κινεζικής COSCO ή των Αμερικανών, ποιος θα βγει κερδισμένος στον ανταγωνισμό από τα σχέδια των ΗΠΑ για λιμάνι στην Ελευσίνα, δεν είναι δίλημμα των εργαζομένων. Δεν διαλέγουμε αν θα κλέβουν τον ιδρώτα μας Αμερικανοί ή Κινέζοι, αν θα μας σύρουν στον πόλεμο με ιδιωτική ή κρατική ιδιοκτησία στα λιμάνια, στα ναυπηγεία, σε όλες τις κρίσιμες υποδομές.

Με την οργανωμένη και συλλογική μας δράση μπορούμε να φτάσουμε τον αγώνα έως το τέλος, την ανατροπή της πολιτικής του κέρδους, για να γίνουν τα λιμάνια, τα ναυπηγεία, όλες οι υποδομές, γέφυρες συνεργασίας και φιλίας των λαών και όχι κρίκοι των ανταγωνισμών.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά καλεί τα σωματεία - μέλη του να πάρουν αγωνιστικές απεργιακές αποφάσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, που μια με το καρότο, μια με το μαστίγιο θέλει να μας γυρίσει πίσω στον προηγούμενο αιώνα. Κάνοντας προσπάθεια να νεκραναστήσει και την ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, επιδιώκοντας να βάλει στον γύψο τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή Συμβάσεων Εργασίας με τον νέο νόμο γι' αυτές.

Τη δύναμη την έχουν οι εργαζόμενοι, στην κοινή δράση με τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τη νεολαία. Η λύση βρίσκεται στον οργανωμένο αγώνα, στην αλληλεγγύη, στη διεκδίκηση και την πάλη ενάντια στην εργοδοσία και στο κράτος της. Για να κερδίσουμε εμείς πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί! Με στόχο εμείς, που είμαστε οι δημιουργοί όλου του πλούτου που μας κλέβουν, τελικά να απολαμβάνουμε τους κόπους της δουλειάς μας εμείς και όχι μια χούφτα παράσιτα».

Οι διεκδικήσεις που προβάλλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά:

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

- Προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς.

- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και την Παιδεία. Επαναλειτουργία του ΚΥ Περάματος, 24ωρη λειτουργία του ΚΥ στο Κερατσίνι.

- Να απομακρυνθούν ΤΩΡΑ τα καζάνια μέσα από τον οικιστικό ιστό του Περάματος και της Δραπετσώνας.

- Καμία χρήση του λιμανιού του Πειραιά, των εμπορικών πλοίων, των υποδομών για τη μεταφορά πολεμικού και στρατιωτικού υλικού.