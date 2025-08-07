ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Νεκρός 56χρονος εργάτης σε εργοτάξιο

Ενας ακόμα εργαζόμενος στον κλάδο των κατασκευών προστέθηκε χτες στη λίστα αυτών που έχουν χάσει τη ζωή τους στο μεροκάματο. Το θανατηφόρο «ατύχημα» σημειώθηκε στο εργοτάξιο κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Βόνιτσα, έργο που υλοποιεί η εταιρεία ΑΚΤΩΡ, στο ύψος της περιοχής του Αγίου Νικολάου. Ο 56χρονος εργάτης Ι. Μ., που καταγόταν από το Θύρρειο, τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό του έργου.

Το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου και η Ενωση Οικοδόμων Αιτωλοακαρνανίας εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου εργαζόμενου.

«Δεν έχουν τέλος τα εργατικά "ατυχήματα" - εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς με αποτέλεσμα σχεδόν καθημερινά η εργατική τάξη να θρηνεί και από έναν νεκρό», αναφέρει το Εργατικό Κέντρο, ειδικά για τον κλάδο των κατασκευών, όπου οι εργαζόμενοι πληρώνουν βαρύ φόρο αίματος.

«Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η παντελής έλλειψη μέτρων ασφαλείας, μαζί με τους εξοντωτικούς όρους της ζωής των εργαζομένων αποτελούν το υπόβαθρο των τραγικών ατυχημάτων. Η εργοδοτική αυθαιρεσία συνεχίζεται ανενόχλητη, με την ανοχή και τη συνενοχή των κυβερνήσεων διαχρονικά, που διαλύουν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, αφήνουν ασύδοτους τους εργοδότες και τώρα μας ζητούν να δουλεύουμε 13 ώρες τη μέρα, με ελάχιστα δικαιώματα και καθόλου προστασία», καταγγέλλει.

«Η ζωή των εργαζομένων δεν είναι αναλώσιμο υλικό. Δεν είναι κόστος για να ελαχιστοποιείται από τους εργολάβους, τις εταιρείες και τους ομίλους, για να βγαίνει το "μεροκάματο του τρόμου"», διαμηνύει το Εργατικό Κέντρο και καλεί τους οικοδόμους και όλους τους εργαζόμενους να δυναμώσουν τον αγώνα για μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Σε ένα άλλο «ατύχημα», τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά εργαζόμενη σε εταιρεία ανακύκλωσης και την κάλυψη όλων των ιατρικών εξόδων μέχρι την αποθεραπεία της απαιτεί το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας. Η εργαζόμενη δούλευε στα αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ όταν έπεσε από υπερυψωμένο σημείο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στα πόδια.

«Δεν είναι ένα ατύχημα. Είναι ένα μέρος του ακήρυχτου πολέμου που ζούμε μέσα στους χώρους δουλειάς από εργοδοσία και κυβερνήσεις. Γιατί όλοι αυτοί μαζί μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε καρμανιόλες, για τα κέρδη. Εντατικοποίηση σε χώρους - παγίδες από την εργοδοσία, με την κάλυψη της κυβερνητικής πολιτικής, που έχει αποδυναμώσει κάθε ελεγκτικό μηχανισμό και κάθε μέτρο. Γι' αυτό από τη μία πλευρά συσσωρεύονται τα κέρδη και από την άλλη, τη δική μας, συσσωρεύονται νεκροί και σακατεμένοι», τονίζει το Συνδικάτο.