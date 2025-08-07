ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 26 Αυγούστου το καθιερωμένο γλέντι αλληλεγγύης

Το καθιερωμένο λαϊκό γλέντι αγώνα και αλληλεγγύης πραγματοποιεί το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων την Τρίτη 26 Αυγούστου, στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους. Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μαζική, όπως δείχνει και η μεγάλη ανταπόκριση στις καλοκαιρινές πρωτοβουλίες του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων του, από τα λαϊκά μπάνια μέχρι την παιδική γιορτή στο Αλσος.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει έντεχνο και λαϊκό τραγούδι με τους ΧΑΓΙΑΛ, εργατικό τραγούδι με μουσικούς της πόλης και δημοτικό γλέντι με την ορχήστρα του Β. Παπαγεωργίου. Θα παρουσιαστεί επίσης αφιέρωμα με τίτλο «Του ρολογιού το διάβα στους αιώνες - θα πάψουμε ανάποδα να κυλά».

Η εκδήλωση, με το μαχητικό σύνθημα «Στην οργάνωση η δύναμη - Στον αγώνα η ελπίδα!», συνδυάζεται με την προετοιμασία των σωματείων να δώσουν μαζική, συντονισμένη απάντηση στο νομοσχέδιο - έκτρωμα για το 13ωρο που σχεδιάζει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή.

Τις επόμενες βδομάδες μάλιστα σχεδιάζεται να ξεδιπλωθεί πλατιά καμπάνια εξορμήσεων σε χώρους δουλειάς και γειτονιές με το τετρασέλιδο φυλλάδιο των σωματείων, που φωτίζει τις συνέπειες του νομοσχεδίου και καλεί σε μάχη για την απόκρουσή του.

Σε αυτό το πνεύμα, η εκδήλωση του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων λειτουργεί ως προειδοποίηση: «Δεν θα περάσει το νομοσχέδιο - έκτρωμα. Η απάντηση θα είναι μαζική και απεργιακή». Οπως ξεκαθαρίζουν: «Οργάνωση - η δύναμή μας! Αγώνας - η ελπίδα μας!».