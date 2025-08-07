ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πανθεσσαλική σύσκεψη στις αρχές Σεπτέμβρη για κλιμάκωση του αγώνα

Με αιτήματα επιβίωσης απέναντι στην επίθεση κυβέρνησης - ΕΕ, και με ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα πληρώσουν οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι τον λογαριασμό για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο φόντο των μαχητικών κινητοποιήσεων των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων οι οποίες οργανώθηκανμέσα στο κατακαλόκαιρο, το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας

Σε αγωνιστικό κλίμα, τη συζήτηση απασχόλησαν η αγωνία και η οργή που συσσωρεύονται στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους εξαιτίας της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης και της ΕΕ, που γεννά και συγκαλύπτει σκάνδαλα όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οξύνει τα προβλήματα και τους φέρνει στα όρια της επιβίωσης.

Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τεσσάρων Ομοσπονδιών αποφάσισαν την πραγματοποίηση μεγάλης πανθεσσαλικής σύσκεψης την πρώτη βδομάδα του Σεπτέμβρη για να οργανωθεί η κλιμάκωση του αγώνα σε πανθεσσαλικό επίπεδο, ενόψει και της συμπλήρωσης δύο χρόνων από τις καταστροφικές πλημμύρες της κακοκαιρίας «Daniel».

Η πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ που μας ληστεύει γεννά τα σκάνδαλα

Την εισηγητική ομιλία στη σύσκεψη έκανε ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Αναφερόμενος στις μαζικές κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος σε όλη τη Θεσσαλία, εν μέσω αγροτικών εργασιών, τόνισε ότι «αποτέλεσαν μια πρώτη οργανωμένη απάντηση που δώσαμε στην κυβέρνηση, αλλά και στους πραγματικούς ενόχους για το σκάνδαλο στον ΟΕΠΕΚΕΠΕ, την ώρα μάλιστα που επιχειρείται να φορτωθούν τα σπασμένα στις πλάτες τις δικές μας, των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, αλλά και όλου του ελληνικού λαού».





Ανέδειξε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις και το οργανωμένο αγροτικό κίνημα αποκάλυψαν και στόχευσαν «τον πραγματικό ένοχο, τη στρατηγική της ΕΕ και της ΚΑΠ, που είναι αυτή που έστρωσε το έδαφος για το σκάνδαλο, μια στρατηγική που υπηρέτησαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό κανείς τους δεν λέει κουβέντα για την ΚΑΠ, γι' αυτό τόσα χρόνια που το αγροτικό κίνημα γνώριζε και προειδοποιούσε, σφύριζαν αδιάφορα και δεν ικανοποίησαν ποτέ το αίτημά μας να συνδέονται οι επιδοτήσεις με την πραγματική παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο».

«Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα κλεψιμαίικα», είπε χαρακτηριστικά ο Ρ. Μαρούδας, προσθέτοντας ότι το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα έστειλαν οι κινητοποιήσεις της τελευταίας περιόδου, «όπου απαιτήσαμε να πληρώσουν αυτοί που τα έφαγαν, και να πάνε φυλακή αυτοί που τους τα έδιναν και αυτοί που τους κάλυπταν».

Από την εισήγηση αναδείχθηκαν επίσης τα διαχρονικά προβλήματα που βάζουν εμπόδια στην επιβίωση των αγροτοκτηνοτρόφων, όπως το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας των καλλιεργειών από καιρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ρ. Μαρούδας στο ζήτημα της ζωονόσου της ευλογιάς, από την εξάπλωση της οποίας χιλιάδες ζώα στην περιοχή έχουν οδηγηθεί σε θανάτωση. Αναφερόμενος στην έλλειψη αρδευτικού νερού, που βασανίζει τα αγροτικά νοικοκυριά αυτήν την περίοδο, τόνισε ότι «οφείλεται στην απουσία έργων υποδομής και στην πολιτική εμπορευματοποίησης του νερού που ακολουθεί η κυβέρνηση, με βάση τις κατευθύνσεις και τις Οδηγίες της ΕΕ, και διαμορφώνει το πλαίσιο πλήρους εμπορευματοποίησής του, της διαχείρισής του με κριτήριο τη λογική "κόστους - οφέλους"».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι «τη στρατηγική της ΕΕ, της στροφής στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία, θα την πληρώσει ο λαός και εμείς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι». Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι «στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ, που είναι προσαρμοσμένο στις πολεμικές ανάγκες, τα κονδύλια για τους αγρότες θα είναι μειωμένα κατά 25% σε σχέση με πριν. Αντίστοιχα, για την εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους δίνουν δισεκατομμύρια για να μετατρέπεται η περιοχή μας σε ορμητήριο των φονιάδων των λαών, την ίδια ώρα που για τις δικές μας επιτακτικές ανάγκες λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα».

«Δεν θα επιτρέψουμε την ερήμωση των τόπων μας»

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση που αποτύπωσε την ανησυχία και τις αγωνιστικές διαθέσεις των βιοπαλαιστών αγροτών. Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του Κώστα Τζέλλα, προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, ο οποίος αναφέρθηκε στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στα χωριά του νομού Καρδίτσας με το ζήτημα της άρδευσης.

«Για να κρυφτεί ο πραγματικός ένοχος, όλοι οι αρμόδιοι πετάνε το μπαλάκι σε εμάς», επεσήμανε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας ότι «βάζουν χωριά να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος θα πάρει νερό, καλλιεργούν τη λογική "διαίρει και βασίλευε", όπως επιχειρούν να κάνουν ανάμεσα σε εμάς και τους συναδέλφους εργαζόμενους για άλλα ζητήματα, ενεργοποιώντας τον "κοινωνικό αυτοματισμό". Απέναντι σε αυτήν την πάγια τακτική, εμείς έχουμε δώσει απάντηση με τον ενωτικό και κοινό μας αγώνα».

Οπως εξήγησε, για τη λειψυδρία «κράτος και κυβερνήσεις έχουν την ευθύνη που δεν έχουν γίνει έργα υποδομής σε όλους τους νομούς εδώ και χρόνια. Τα έργα αυτά θεωρούνται κόστος και γι' αυτό είναι μη επιλέξιμα. Την ίδια ευθύνη έχουν οι Τοπικές και η Περιφερειακή Διοίκηση, που σφυρίζουν αδιάφορα, παριστάνοντας τους αναρμόδιους, καλυπτόμενες πίσω από το νομοθετικό πλαίσιο που επί της ουσίας στηρίζουν. Ολη αυτή η κατάσταση με την έλλειψη νερού αξιοποιείται από την κυβέρνηση για να προωθηθεί ένα νέο "παραγωγικό μοντέλο", με αναδιάρθρωση - εγκατάλειψη παραδοσιακών καλλιεργειών, π.χ. βαμβάκι και καλαμπόκι».

«Μονόδρομος για να μην ερημώσει η ύπαιθρος είναι η οργάνωση και η αντίσταση σε αυτήν την πολιτική. Γι' αυτόν τον λόγο μάς διώκουν με "αγροτοδικεία", γιατί φοβούνται το οργανωμένο αγροτικό κίνημα», κατέληξε.

Τη σύσκεψη απασχόλησε η επικίνδυνη εξάπλωση της ευλογιάς, ιδιαίτερα στις περιοχές του νομού Μαγνησίας αλλά και του νομού Λάρισας. Ο Στέλιος Καραμούλας, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ολύμπου, περιέγραψε αναλυτικά την καταστροφική κατάσταση που επικρατεί για τους κτηνοτρόφους των περιοχών όπου υπάρχουν κρούσματα:

«Σε όλη τη Θεσσαλία έχουν θανατωθεί δεκάδες χιλιάδες ζώα, ολόκληρα κοπάδια, συνάδελφοι μένουν στην ουσία άνεργοι, ενώ οι παραγωγοί ζωοτροφών δεν μπορούν να τις εμπορευτούν. Το κράτος είναι ανύπαρκτο και εχθρικό απέναντί μας. Δεν παίρνουν κανένα απολύτως μέτρο για την επαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, για έργα όπως απολυμάνσεις, περιφράξεις και απολυμαντικές τάφροι».

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι των περιοχών που πλήττονται τόνισαν ότι οργανώνουν τον αγώνα τους και απαιτούν αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και άμεσα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

Σύγκρουση με τον πραγματικό αντίπαλο

Στη σύσκεψη κατατέθηκε πλούσιος προβληματισμός για το ποιο αγροτικό κίνημα μπορεί να χαράξει δρόμο διεξόδου προς όφελος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων.

Ενδεικτικά, ο Γιάννης Τσιούτρας, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, στην παρέμβασή του ανέδειξε ότι «οι αγρότες πρέπει να έχουμε καθαρό πως απέναντί μας βρίσκονται οι μεγαλοβιομήχανοι, τα μεγάλα αγροτοδιατροφικά μονοπώλια, που επιβάλλουν την πώληση των προϊόντων μας σε τιμές εξευτελιστικές. Απέναντί μας έχουμε την ΚΑΠ της ΕΕ, που συγκεντρώνει την παραγωγή σε χέρια λίγων, το σάπιο κράτος τους. Αυτούς πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο του αγώνα μας. Αυτό να σκεφτούμε, για να ξέρουμε με ποιους πρέπει να πάμε και ποιους να αφήσουμε».

Πρόσθεσε δε ότι διέξοδος για τους αγρότες και το κίνημά τους «δεν αποτελούν οι ιδέες για τα λεγόμενα "συνεργατικά σχήματα", που υπηρετούν τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των μονοπωλίων, και στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι είναι το όχημα για τη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια».

«Για να κερδίσουμε εμείς, για να υπάρξει προοπτική για εμάς, χρειάζεται να φύγουν από τη μέση όλοι αυτοί που ληστεύουν τον μόχθο μας και μας διώχνουν από την παραγωγή. Αυτό το ζήτημα μπορεί να μας απασχολήσει περισσότερο, εμάς που πρωτοστατούμε στην οργάνωση του αγροτικού κινήματος, στους Συλλόγους και στις Ομοσπονδίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.