Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας

Ενδεικτικά της τεράστιας κλοπής του κόπου των εργαζομένων από τους εργοδότες, με τις ευλογίες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, είναι τα στοιχεία που «πανηγυρικά» ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως για την τεράστια αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών στους κλάδους που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στην ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι καταγεγραμμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 81% το πρώτο εξάμηνο του 2025 συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον Τουρισμό, 855% (!) στο εξάμηνο και 800% τον Ιούνιο του 2025 σε σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Επιβεβαιώνεται και μ' αυτόν τον τρόπο ότι το ποσοστό της «μαύρης» ανασφάλιστης εργασίας συνεχίζει να είναι τεράστιο, αφού είναι κοινό μυστικό ότι οι πραγματικές υπερωρίες είναι πολύ περισσότερες από αυτές που καταγράφει η ψηφιακή κάρτα.

Η κατακλείδα της δήλωσης της υπουργού δείχνει και τον πραγματικό λόγο της χρήσης της ψηφιακής κάρτας: «Η ψηφιακή κάρτα δεν είναι απλώς ένα τεχνολογικό εργαλείο, είναι ασπίδα για τον εργαζόμενο και μοχλός διαφάνειας στην αγορά εργασίας».

Πέρα από ζητήματα ανταγωνισμού μεταξύ κλάδων και επιχειρήσεων, όπως αυτά που υπονοεί η υπουργός, βασική στόχευση της κάρτας εργασίας είναι να ανοίξει τον δρόμο για καθολική εφαρμογή όλων των αντιδραστικών και επικίνδυνων διατάξεων για τη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, με αποκορύφωμα το σπάσιμό του σε ενεργό και ανενεργό (άρα απλήρωτο).

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας πάει χέρι - χέρι με την επέκταση της νομοθεσίας για τη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, το φτήνεμα της υπερωριακής απασχόλησης και άλλα μέτρα που ξεχειλώνουν τα ωράρια και μετατρέπουν σε κανονικότητα τις πιο άγριες «παρεκκλίσεις» της ευρωπαϊκής και της ελληνικής νομοθεσίας, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων και με συνένοχους τους εργατοπατέρες σε κάθε κλάδο.

Τα παραδείγματα που παρουσιάζει εδώ ο «Ριζοσπάστης» από τον Τουρισμό και τον Επισιτισμό είναι αποκαλυπτικά και χτυπούν «καμπανάκι» για τους εργαζόμενους, μπροστά και στον νόμο για το 13ωρο.

    

