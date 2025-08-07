ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα στο επίδομα ανεργίας

Στην ανεργία, με την αγωνία της επιβίωσης τους μήνες του καλοκαιριού και την ανασφάλεια αν θα έχουν δουλειά από τον Σεπτέμβρη, βρίσκονται οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δημόσιων σχολείων.

Ενώ το σίριαλ της απόλυσης - λήξης των συμβάσεων στο τέλος του σχολικού έτους επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, φέτος αντιμετωπίζουν - στην προσπάθειά τους να τα βγάλουν πέρα τους μήνες της ανεργίας - και τις «παρενέργειες» που προκαλεί το μέτρο της καταβολής μέρους του επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Συγκεκριμένα, κυβέρνηση και ΔΥΠΑ έχουν αποφασίσει να καταβάλλεται το 50% του επιδόματος μέσω πιστώσεων σε προπληρωμένη κάρτα και το υπόλοιπο 50% σε μετρητά. Τις περιπλοκές που δημιουργεί αυτή η απόφαση στους ανέργους καταγγέλλει το Σωματείο Σχολικών Καθαριστριών - Καθαριστών Δημοσίων Σχολείων Αθήνας.

«Μια καθαρίστρια που πληρώνει 600 ευρώ σε ενοίκιο πώς θα μπορέσει να αντεπεξέλθει, έχοντας πρόσβαση σε περίπου 250 ευρώ μετρητά;», διερωτάται. Το Σωματείο έχει δεχτεί πλήθος καταγγελίες για αιτήσεις εργαζομένων να λάβουν το επίδομα οι οποίες δεν έχουν διεκπεραιωθεί ακόμα, για αιτήσεις που έχουν μεν εγκριθεί αλλά δεν έχει αποσταλεί στους δικαιούχους η προπληρωμένη κάρτα, για περιπτώσεις ανέργων στους οποίους έχει αποσταλεί η προπληρωμένη κάρτα αλλά όχι και το pin, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν.

«Δεν είμαστε επαίτες. Δεν πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στην ανασφάλεια και στη χαμοζωή. Να παρακαλάμε για τους μισθούς μας, που κι αυτοί τελειώνουν με το που μπαίνουν στους λογαριασμούς μας», ξεκαθαρίζει το Σωματείο.

«Ας αφήσουν τα παραμύθια η κυβέρνηση και τα παπαγαλάκια της. Λεφτά υπάρχουν, αλλά όχι για εμάς και τις αυξημένες ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας. Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας μας, για τους εργολάβους και τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν πιάσει στασίδι έξω από τους δήμους», σχολιάζει.

Διεκδικεί την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος σε μετρητά στους λογαριασμούς των ανέργων, την κατάργηση της προπληρωμένης κάρτας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την καθολική πρόσβαση στο επίδομα ανεργίας. Παλεύει για μόνιμη και σταθερή δουλειά, με κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας, αυξήσεις 20% στους μισθούς και επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού.