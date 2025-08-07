ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση για την επίσκεψη του υπουργού Υγείας σε Κω και Κάλυμνο

Mε αφορμή την προχθεσινή επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη στα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου και τις δηλώσεις του ότι «είμαστε καλύτερα φέτος», τοσχολιάζει:

«Αν για τον υπουργό Υγείας της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδη η σημερινή κατάντια των νοσοκομείων των νησιών μας, αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης που εφαρμόζει, είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και σε σύγκριση με τα χειρότερα που συμβαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, τότε πραγματικά αυτό που θα μας σώσει είναι η ένταση των κινητοποιήσεων και η μαζικοποίησή τους.

Κρατάμε τα λόγια και τις καταγγελίες των υγειονομικών για τις εξοντωτικές συνθήκες, για τις παγιωμένες και χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για απαρχαιωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό». Παράλληλα επισημαίνει ότι «η ζωή των νησιωτών κρέμεται από μια κλωστή και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων σε ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Στις κινητοποιήσεις μπροστά από τα ξεδοντιασμένα από προσωπικό Νοσοκομεία σε Κω και Κάλυμνο, εργαζόμενοι - συνταξιούχοι, επαγγελματίες και υγειονομικοί φώναζαν: "Η Υγεία δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωμά μας είναι, με αγώνες κατακτιέται". Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θα δεχτούμε τα μπαλώματα ως λύσεις. Δεν θα ανεχτούμε να μπαίνει η ζωή μας σε κίνδυνο».

Το ΕΚΒΣΔ απαιτεί: Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλο τον λαό. Καμία επιχειρηματική δράση. Μόνιμες προσλήψεις τώρα όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας. Ενίσχυση με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.