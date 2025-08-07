Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Ανακοίνωση για την επίσκεψη του υπουργού Υγείας σε Κω και Κάλυμνο

Από την αγωνιστική «υποδοχή» στον Αδ. Γεωργιάδη στην Κω
Από την αγωνιστική «υποδοχή» στον Αδ. Γεωργιάδη στην Κω
Mε αφορμή την προχθεσινή επίσκεψη του υπουργού Υγείας Αδ. Γεωργιάδη στα Νοσοκομεία Κω και Καλύμνου και τις δηλώσεις του ότι «είμαστε καλύτερα φέτος», το Εργατικό Κέντρο Βόρειου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου σχολιάζει:

«Αν για τον υπουργό Υγείας της ΝΔ Αδ. Γεωργιάδη η σημερινή κατάντια των νοσοκομείων των νησιών μας, αποτέλεσμα της πολιτικής εμπορευματοποίησης που εφαρμόζει, είναι καλύτερη από την περσινή χρονιά και σε σύγκριση με τα χειρότερα που συμβαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, τότε πραγματικά αυτό που θα μας σώσει είναι η ένταση των κινητοποιήσεων και η μαζικοποίησή τους.

Κρατάμε τα λόγια και τις καταγγελίες των υγειονομικών για τις εξοντωτικές συνθήκες, για τις παγιωμένες και χρόνιες ελλείψεις σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για απαρχαιωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό». Παράλληλα επισημαίνει ότι «η ζωή των νησιωτών κρέμεται από μια κλωστή και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζομένων σε ό,τι έχει απομείνει από το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Στις κινητοποιήσεις μπροστά από τα ξεδοντιασμένα από προσωπικό Νοσοκομεία σε Κω και Κάλυμνο, εργαζόμενοι - συνταξιούχοι, επαγγελματίες και υγειονομικοί φώναζαν: "Η Υγεία δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωμά μας είναι, με αγώνες κατακτιέται". Δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θα δεχτούμε τα μπαλώματα ως λύσεις. Δεν θα ανεχτούμε να μπαίνει η ζωή μας σε κίνδυνο».

Το ΕΚΒΣΔ απαιτεί: Υγεία δημόσια και δωρεάν για όλο τον λαό. Καμία επιχειρηματική δράση. Μόνιμες προσλήψεις τώρα όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις δημόσιες δομές Υγείας. Ενίσχυση με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.

    
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Κόβουν κορδέλες» με χιλιάδες κενά γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού (24/6/2025)
Στην τελική ευθεία για την πανυγειονομική απεργία της Πέμπτης (15/10/2024)
Για το «σουλάτσο» Γεωργιάδη στα Δωδεκάνησα (9/8/2024)
Υπόθεση του λαού και των υγειονομικών να συγκρουστούν με την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ (23/3/2024)
Δεν θα δεχθούμε να πληρώνουν οι ασθενείς στο δημόσιο σύστημα Υγείας! (18/1/2024)
Προβλήματα και ελλείψεις όποια πέτρα κι αν σηκώσεις (28/4/2022)

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Προετοιμάζουν το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτέμβρη
Πανθεσσαλική σύσκεψη στις αρχές Σεπτέμβρη για κλιμάκωση του αγώνα
Εργοδότες και εργατοπατέρες δένουν χειροπόδαρα τους εργαζόμενους σε εξοντωτικές συνθήκες δουλειάς
Τι μετρούν τα παιδιά όταν κοιτούν τ' άστρα;
 Νεκρός 56χρονος εργάτης σε εργοτάξιο
 Εξουθενωμένοι εργαζόμενοι πίσω από τις «λευκές νύχτες»
 Στάσεις εργασίας στην «PepsiCo»
 Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τη ζούγκλα στην αγορά εργασίας
 Να καταργηθεί η προπληρωμένη κάρτα στο επίδομα ανεργίας
 Απαντάμε με οργάνωση παντού, σύγκρουση για σύγχρονα δικαιώματα
 Στις 26 Αυγούστου το καθιερωμένο γλέντι αλληλεγγύης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ