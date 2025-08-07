ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ

Απαντάμε με οργάνωση παντού, σύγκρουση για σύγχρονα δικαιώματα

«Οι δυνάμεις που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτούς τους αισχρούς όρους δουλειάς είναι οι ίδιες δυνάμεις που δεν έκαναν το παραμικρό μπροστά στα νομοσχέδια που πετσόκοψαν τον εργάσιμο χρόνο, στους νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη. Είναι οι δυνάμεις που πλειοψηφούν στη διοίκηση της ΓΣΕΕ και σε μεγάλα Εργατικά Κέντρα, όπως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης», σχολιάζει ο Γιώργος Στεφανάκης, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ και της διοίκησης της ΠΟΕΕΤ.

«Με την υπογραφή τους σε τέτοιες Συμβάσεις επιβεβαιώνουν ότι σκοπός της δράσης τους μέσα στο εργατικό κίνημα είναι να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των εργοδοτών για την αύξηση της κερδοφορίας τους, για την ένταση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Στόχος τους είναι να αποδυναμώνουν τα συνδικάτα και τους αγώνες των εργαζομένων», υπογραμμίζει. Και καταλήγει:

«Για άλλη μια φορά φαίνεται η ανάγκη να αλλάξει άμεσα αυτός ο αρνητικός συσχετισμός μέσα στα σωματεία, στις Ομοσπονδίες, στα Εργατικά Κέντρα, συνολικά στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης, των εργοδοτών και των δυνάμεών τους μέσα στο κίνημα να διαλύσουν τον εργάσιμο χρόνο μπορεί και πρέπει να εμποδιστεί με κάθε τρόπο μέσα στους χώρους δουλειάς, με οργάνωση και συλλογικό αγώνα μέσα από τα σωματεία. Γι' αυτό έχουν μεγάλη σημασία οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εργατικής κινητοποίησης στη ΔΕΘ. Με τον αγωνιστικό μας βηματισμό κλιμακώνουμε τον αγώνα με σκοπό την ικανοποίηση των αιτημάτων μας».