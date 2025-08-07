Στάσεις εργασίας στην «PepsiCo»

Δίωρες στάσεις εργασίας στις βάρδιες και Γενικές Συνελεύσεις οργανώνει σήμερα Πέμπτη το επιχειρησιακό Σωματείο στην «PepsiCo», μπροστά στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και μεταξύ άλλων διευρύνει την εφαρμογή της 13ωρης εργασίας σε μια μέρα και στον ίδιο εργοδότη.

Απευθυνόμενο στους εργαζόμενους το Σωματείο υπογραμμίζει: «Εμείς εδώ με τον αγώνα και τις κινητοποιήσεις μας, οργανωμένοι με το Σωματείο μας, πρόσφατα εμποδίσαμε τη διάθεση της εργοδοσίας να μας επιβάλει διευθέτηση χρόνου εργασίας. Ετσι πρέπει να συνεχίσουμε, να ορθώνουμε το ανάστημά μας ενάντια στις αντεργατικές ορέξεις τους».

Προβάλλει το πλαίσιο πάλης για υπογραφή επιχειρησιακής και κλαδικής ΣΣΕ, 5ήμερο - 8ωρο - 40ωρο με πλήρη δικαιώματα, ενάντια σε κάθε «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, ενάντια στην εκ περιτροπής εργασία, αυξήσεις στους μισθούς.