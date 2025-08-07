Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προετοιμάζουν το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτέμβρη

Στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ | «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου!»

Εχοντας ολοκληρώσει έναν πρώτο κύκλο ενημέρωσης, εξοπλισμού και συσκέψεων για την οργάνωση του αγώνα, με αιχμή τον κατάπτυστο νόμο για το 13ωρο, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης προετοιμάζουν το συλλαλητήριο της ΔΕΘ το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ «καλεί όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε ξεσηκωμό! Τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης, του αγώνα! Με τα συνδικάτα μας ανοίγουμε τον δρόμο για την ανατροπή, για να ικανοποιηθούν οι δικές μας ανάγκες, κόντρα στα συμφέροντα των λίγων! Κράτος - κυβέρνηση - κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης φέρνουν νόμους για το ξεζούμισμα των εργαζομένων.

(...) Δυναμώνουμε την πάλη μας μέσα από τα συνδικάτα μας, από κοινού απαιτούμε:

  • Καμία εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να γυρίσουν πίσω τα πλοία και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό.
  • Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ του 1967. Αμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ.
  • Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει για συζήτηση το αντεργατικό νομοσχέδιο! 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.
  • Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της Πολιτικής Προστασίας.
  • Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρη νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Ο σίγουρος δρόμος για τον λαό και τους εργαζόμενους είναι να βάλουν στο στόχαστρο την εργοδοσία και το κράτος της, όλες τις δυνάμεις που τους θέλουν με το κεφάλι κάτω για να βγαίνουν χωρίς προβλήματα τα αμύθητα κέρδη των λίγων».

    
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
