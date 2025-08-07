ΕΜΠΟΡΙΟ

Εξουθενωμένοι εργαζόμενοι πίσω από τις «λευκές νύχτες»

«Ακόμα μία μέρα - βάσανο για όλους τους εμποροϋπαλλήλους της πόλης μας» χαρακτηρίζει το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης - Φερών - Σουφλίου «Η Ενότητα» τη «λευκή νύχτα» που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος με την υποστήριξη της Περιφέρειας και του δήμου.

«Πίσω από τα λαμπερά φώτα και τα πάρτι βρίσκονται εργαζόμενοι ξεθεωμένοι, που δουλεύουν ασταμάτητα, χωρίς γιορτές και αργίες, με μισθούς που δεν φτάνουν ούτε για τις βασικές τους ανάγκες. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, όπως πρόσφατα καταγγείλαμε, δουλεύουν απλήρωτοι για μήνες!», τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο και προσθέτει:

? «Η κίνηση στην αγορά είναι πεσμένη όχι γιατί δεν προλαβαίνει ο κόσμος να βγει για ψώνια, αλλά γιατί η ακρίβεια έχει εκτοξευτεί και οι μισθοί μας τελειώνουν στις 15 του μήνα.

? Ούτε οι μικροέμποροι έχουν να περιμένουν κάτι, αφού ούτως ή άλλως είναι μέρα - νύχτα στα καταστήματά τους και παλεύουν να τα βγάλουν πέρα.

? Οι μεγάλες αλυσίδες και οι μεγαλέμποροι, και με αυτήν την ευκαιρία, ξεζουμίζουν τους υπαλλήλους τους και τους καταναλωτές και αυξάνουν τα κέρδη τους».

Το Σωματείο καταγγέλλει ότι η «φετινή "λευκή νύχτα" έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση θέλει να φέρει νομοσχέδιο που θα γενικεύει τη 13ωρη εργασία. Συνεχίζοντας το έργο όλων των κυβερνήσεων και κατά παραγγελία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, επιδιώκουν να ξεχειλώσουν τον εργάσιμο χρόνο για να εκτοξεύσουν τα κέρδη τους. Γι' αυτό και τέτοιου είδους διοργανώσεις στρώνουν το έδαφος για να δουλεύουμε όλη μέρα!». Και καταλήγει:

«Κανένας να μη δεχτεί να γίνει καθημερινότητα η καταπάτηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Παλεύουμε οργανωμένα και διεκδικούμε μέσα από το Σωματείο μας αυξήσεις στους μισθούς, κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, σταθερές βάρδιες και ρεπό για όλους τους εργαζόμενους. Ούτε σκέψη για 13ωρη εργασία!».