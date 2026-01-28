Προειδοποιήσεις που επιβεβαιώνονται και νέα ερωτήματα για το μακελειό

Καθώς περνάνε οι ώρες από το στυγνό εργοδοτικό έγκλημα στη βιομηχανία «Βιολάντα», νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως επιβεβαιώνουν τις καταγγελίες που είχαν κάνει το Εργατικό Κέντρο και η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών σχετικά με τα συστήματα ασφάλειας στο εργοστάσιο. Κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει φανερώνει και νέες ελλείψεις μέτρων με ευθύνη κράτους και εργοδοσίας.

Υπενθυμίζεται ότι από την πρώτη μέρα οι εκπρόσωποι του ΕΚ Τρικάλων και της κλαδικής Ομοσπονδίας θύμιζαν τις αγωνιώδεις παρεμβάσεις τους και τις σοβαρές καταγγελίες τους για τα συστήματα ανίχνευσης διαρροής αερίου, για τις εξόδους διαφυγής κ.λπ.

Πλέον, και με βάση το ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρεί δεδομένο πως υπήρξε διαρροή προπανίου, τα ερωτήματα γίνονται ακόμα πιο αμείλικτα:

- Πότε πραγματοποιήθηκε τελευταία φορά αυτοψία από πιστοποιημένους μηχανικούς στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου;

- Λειτουργούσαν σωστά οι μηχανισμοί ανίχνευσης διαρροών αερίων; Είχαν δοκιμαστεί και πότε οι φαροσειρήνες - συναγερμοί που παίζουν ρόλο στην έγκαιρη ειδοποίηση του προσωπικού;

- Εγιναν και πότε έλεγχοι σε λέβητες, δεξαμενές και δίκτυο διανομής του καυσίμου προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους;

Στο ίδιο πλαίσιο, αίσθηση και ερωτήματα προκαλεί η πληροφορία ότι η επιχείρηση άλλαξε ασφαλιστική εταιρεία λίγους μήνες πριν, και ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μόνο μία φορά. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η μέθοδος συνηθίζεται από βιομηχανίες που αναζητούν ασφαλιστική κάλυψη ενώ δεν πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, οπότε μεταπηδούν από συμβόλαιο σε συμβόλαιο.