ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Θύματα της εργοδοτικής βίας που στάζει αίμα οι πέντε εργάτριες

Την οργή και την αγανάκτησή της εκφράζει και η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) για το εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα. «Μας συγκλονίζει το γεγονός ότι πέντε εργάτριες έφυγαν από το σπίτι τους για το μεροκάματο και δεν επέστρεψαν ποτέ γιατί κάηκαν ζωντανές στον χώρο δουλειάς τους», σημειώνει η ΟΓΕ, για να προσθέσει:

«Η εργοδοτική βία στάζει αίμα! 13ωρη δουλειά στο εργοστάσιο, νυχτερινή εργασία για τις γυναίκες, χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας, χωρίς διόδους διαφυγής, χωρίς εξόδους κινδύνου, χωρίς συστήματα ανίχνευσης διαρροών αερίων.

Τα μέτρα ασφάλειας και υγείας δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για τους μεγαλοεργοδότες. Τα λογαριάζουν ως κόστος.

Αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της γυναικείας ανισοτιμίας!

Η ευελιξία με τα ακανόνιστα ωράρια και τις βάρδιες μέχρι τελικής πτώσης.

Η νυχτερινή δουλειά για τις γυναίκες, γιατί δεν έχουν πού να αφήσουν τα παιδιά τους.

Η απουσία προστασίας του γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας».

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων, που για τα κέρδη των ομίλων μετατρέπει τους χώρους δουλειάς σε ναρκοπέδια για τις εργάτριες και τους εργάτες.

Και σημειώνει ότι «αυτή η πολιτική στο όνομα της "ισότητας των φύλων" αποφάσισε την άρση της απαγόρευσης της νυχτερινής εργασίας των γυναικών, που αποτελούσε κατάκτηση του εργατικού και γυναικείου κινήματος για την προστασία του γυναικείου οργανισμού. Αυτή η πολιτική στο όνομα της "συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής" βάζει στο ζύγι του κόστους για το κράτος και του οφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους την ανάγκη των γυναικών και των οικογενειών τους για δημόσιες και δωρεάν δομές και υπηρεσίες Πρόνοιας, προσχολικής αγωγής, δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά».

«Είμαστε στο πλευρό των οικογενειών των αδικοχαμένων εργατριών. Συμμεριζόμαστε τον ανείπωτο πόνο τους και απαιτούμε να αναδειχθούν οι πραγματικές αιτίες του εγκλήματος, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Από τα εργοδοτικά σφαγεία στον βωμό του κέρδους, μέχρι τα καζάνια του θανάτου στο Πέραμα, μέχρι τα σφαγεία του πολέμου ίδιες είναι οι αιτίες! Ως εδώ με την πολιτική του κόστους - οφέλους για τις ζωές μας!

Παλεύουμε ανυποχώρητα ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, ενάντια στην εργοδοτική βία, ενάντια στην πολιτική που τσακίζει τις ζωές μας και μας δολοφονεί!», καταλήγει η ΟΓΕ.

«Τιμάμε τη μνήμη αυτών των μανάδων και όλων των εργαζόμενων γονιών που δεν γύρισαν σπίτι μετά τη δουλειά, με την υπόσχεση ότι δεν θα συνηθίσουμε τον θάνατο. Με τη διεκδίκηση της ζωής, της ασφάλειας, των μέτρων προστασίας, για να μπορούν όλα τα παιδιά να μεγαλώνουν με τους γονείς τους παρόντες», σημειώνει επίσης σε ανακοίνωσή της η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας.

Την εργοδοτική δολοφονία καταγγέλλουν δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις

Την εργοδοτική δολοφονία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σκοτώθηκαν πέντε εργάτριες, καταγγέλλουν συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Απαιτούν να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες.

Καλούν σε ένταση του αγώνα για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς, για «να μη συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους εργάτες, για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας στο όνομα των κερδών τους».

Σχετικές ανακοινώσεις έχουν εκδώσει τα Εργατικά Κέντρα: Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Αρτας, Λαμίας. Τα Σωματεία - Συνδικάτα - Ενώσεις από ιδιωτικό και δημόσιο τομέα: ΣΕΤΗΠ Ν. Αττικής, ΣΕΤΗΠ Ν. Θεσσαλονίκης, ΣΕΠΕ Κερατσινίου Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Περιφέρειας Αττικής, Χημικής Βιομηχανίας Αττικής, Ιδιωτικού Τομέα Μεσσηνίας, Εμποροϋπαλλήλων Ν. Καρδίτσας, Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Ιωαννίνων, Χαρτοβιομηχανίας Κορίνθου «Ds Smith Hellas», ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Αττικής, Ιδιωτική Εκπαίδευση Αττικής «Ο Βύρων», Οικοδόμων Πάτρας, ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Μήνυμα αλληλεγγύης έχει αποστείλει στο ΠΑΜΕ και η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία (ΠΕΟ).