ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ - ΤΑΦΟΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Προδιαγεγραμμένο το έγκλημα - συνένοχοι εργοδοσία, κράτος και κυβέρνηση

Ανατριχιαστικές μαρτυρίες: «Μυρίζαμε αέριο εδώ και μέρες» | Πληροφορίες για διάτρητες σωληνώσεις προπανίου | Κυνική ομολογία από την κυβέρνηση για «εκ των υστέρων ελέγχους»

Eurokinissi

Με τον εντοπισμό της σορού και της πέμπτης εργάτριας που βρήκε φριχτό θάνατο μαζί με τις άλλες τέσσερις συναδέλφισσές της, από την έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, γράφτηκε χθες ο επίλογος του στυγνού εργοδοτικού εγκλήματος.

Η Ελενα, η Βασιλική, η Βούλα, η Αναστασία και η Αγάπη δεν γύρισαν στα παιδιά τους και στις οικογένειές τους, σκορπίζοντας τον θρήνο αλλά και την οργή στην εργατική τάξη για τον βαρύ φόρο αίματος με τον οποίο πληρώνει την «ανταγωνιστικότητα» και την «ανάπτυξη» για τα κέρδη της μεγαλοεργοδοσίας.

Τα ονόματά τους προστέθηκαν στη μακριά λίστα των εγκλημάτων, των γραμμένων με αίμα από την πολιτική που θυσιάζει τις ζωές των εργατών στον βωμό της κερδοφορίας, αφού σε αυτή δεν χωράνε μέτρα ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, τα οποία υπολογίζονται ως «κόστος».

Ακόμη και χτες η φωτιά στο εργοστάσιο συνέχιζε να καίει και στο σημείο συνέχιζαν να επιχειρούν κατά τη διάρκεια της ημέρας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, και με τις έρευνες να συνεχίζονται για τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη και το λαμπάδιασμα, κάθε νέο στοιχείο προσθέτει και δεκάδες αποδείξεις ότι οι καπιταλιστές και το κράτος τους είναι αδίστακτοι.

Σωληνώσεις - σουρωτήρια κάτω από τα πόδια των εργατών





Eurokinissi

Σύμφωνα με όσες πληροφορίες γίνονται γνωστές, οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος εντόπισανη οποία δεν ήταν στο υπόγειο όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά και όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Ιδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για προπάνιο που διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη. Μάλιστα, σοκαριστικές είναι οι αναφορές για σωληνώσεις που είχαν υποστεί διάτρηση από την ελλιπή συντήρηση. Οι σωληνώσεις περνούσαν και από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη. Αναφέρεται επίσης ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα ανίχνευσης διαρροής, όπως είχε επισημάνει και το Εργατικό Κέντρο.

Σύμφωνα με σχετικά ρεπορτάζ μάλιστα, φαίνεται ότι πριν από μερικούς μήνες η εταιρεία είχε υποβάλει σχέδιο πυρασφάλειας, ωστόσο αυτό είναι «κατά δήλωση». Κι αυτό γιατί η τυπική - νόμιμη προϋπόθεση για τη λειτουργία του εργοστασίου είναι να είναι κατατεθειμένο ένα τέτοιο σχέδιο, και με βάση τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται ένας ...μεταγενέστερος έλεγχος, αν στο μεταξύ δεν έχει γίνει παρανάλωμα, όπως έγινε το εργοστάσιο.

«Δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα εδώ κι έναν μήνα από τις οσμές»

Παράλληλα, σοκάρουν και οι καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι αναφέρουν ότι μύριζε αέριο στον χώρο του εργοστασίου εδώ και μέρες, ότι είχαν γίνει παράπονα στους υπευθύνους τα οποία δεν εισακούστηκαν από την αδίστακτη εργοδοσία.

«Στο υπόγειο του εργοστασίου "Βιολάντα" μύριζε εδώ και καιρό υγραέριο», κατήγγειλε σε τηλεοπτική εκπομπή η μητέρα της 45χρονης Ελενας Κατσαρού, ένα από τα πέντε θύματα της έκρηξης. Σημειώνει πως η κόρη της δούλευε συνεχώς νύχτα και όταν ρωτήθηκε αν οι εργαζόμενοι έβλεπαν κάτι εξηγεί πως «δεν γινόταν συντήρηση. Δεν γινόταν συντήρηση στα μηχανήματα και τόσο καιρό τώρα μύριζε υγραέριο και τους λέγαμε και δεν έκαναν τίποτα. Τίποτα. Ανατινάχτηκε το παιδί μου. Κάποιοι επειδή δεν συντηρούσαν κάποια πράγματα, γι' αυτό έγινε αυτό. Τόσα χρόνια που είμαι εκεί, δεν είχε γίνει τίποτα, αλλά το κτίριο δεν το συντήρησαν ποτέ εδώ και 20 χρόνια. Τίποτα...».

«Δεν μπορούσαμε να πάμε τουαλέτα από τη μυρωδιά εδώ και έναν μήνα» λένε άλλες εργαζόμενες και τονίζουν πως για αυτό το ζήτημα είχαν παραπονεθεί, χωρίς να πάρουν έμπρακτες απαντήσεις από την εργοδοσία.

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη

Σε ένα τέτοιο φόντο, στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης οι Αρχές. Ο ιδιοκτήτης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μαζί του συνελήφθησαν και δύο στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου μπισκότων, ειδικότερα πρόκειται για τον υπεύθυνο βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα.

Κυβέρνηση: Ομολογία για την ασυδοσία της εργοδοσίας

Στο μεταξύ, νωρίτερα η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ομολογείται από την κυβέρνηση ότι οι καπιταλιστές πρώτα ...παίρνουν άδεια να λειτουργήσουν και μετά γίνονται οι έλεγχοι!

Πρόκειται άλλωστε για το γνωστό νομοθετικό πλαίσιο των «επενδυτικών νόμων», οι οποίοι με πρόσχημα την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και των εμποδίων για την επιχειρηματικότητα μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου.

Το υπουργείο λοιπόν ξεκαθαρίζει ότι αρμόδια «αδειοδοτούσα αρχή είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας». Και το ανατριχιαστικό είναι ότι σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 «μετά την υποβολή της γνωστοποίησης, οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο εκ των υστέρων ελέγχων από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές».