ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Αγνοείται εδώ και μήνες το πόρισμα από την Επιθεώρηση για τις σοβαρές καταγγελίες του!

Στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας βρέθηκαν ξανά χθες το πρωί μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, συνοδευόμενα από τον Παναγιώτη Πολίτη, μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ, καταθέτοντας και επίσημα αίτημα να δοθεί το πόρισμα της Επιθεώρησης από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» μερικούς μήνες πριν σημειωθεί το εργατικό δυστύχημα.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τον έλεγχο που έγινε από την Επιθεώρηση μερικούς μήνες πριν, μετά από αίτημα του Εργατικού Κέντρου. Τότε το Εργατικό Κέντρο είχε κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες, όπως για τον μηχανισμό ανίχνευσης διαρροής αερίων, για τις εξόδους διαφυγής για το προσωπικό κ.ά., που σήμερα γίνονται ανοιχτά από εργαζόμενους και συγγενείς τους που έζησαν τον εφιάλτη της έκρηξης.

Κατά τη συνάντηση ο εκπρόσωπος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας δήλωσε ότι το πόρισμα που είχε καταγραφεί θα κοινοποιούνταν χθες στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου.

Σε δηλώσεις του ο Π. Πολίτης εξέφρασε βαθιά θλίψη για τις αδικοχαμένες εργάτριες και σημείωσε: «Ζητάμε άμεσα να έρθει το πόρισμα της Επιθεώρησης Εργασίας στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, ως όφειλε εδώ και 6 μήνες! Ολες οι αρμόδιες υπηρεσίες να ψάξουν μέχρι κόκαλο από πού προήλθε το έγκλημα και να αποδοθούν ευθύνες». Μετέφερε την απαίτηση να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη στελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και να σταματήσει η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Αλλωστε «επιβεβαιώνεται και στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι η επιχείρηση "Βιολάντα" δεν άφηνε να αναπτυχθεί συνδικαλιστική δράση μέσα στο εργοστάσιο, που σημαίνει εργαζόμενοι που δεν μιλούν, που δέχονται τα πάντα υπό τον φόβο του μεροκάματου, με αυτά τα αποτελέσματα».