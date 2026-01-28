ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΛΑΡΙΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

«Ορκος και τιμή, το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί»

Ενα δυναμικό «Φτάνει πια! Οχι άλλοι νεκροί στον βωμό του κέρδους» ακούστηκε χθες και από τα μαχητικά συλλαλητήρια τωνκαιμε αφορμή το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Μάλιστα, στη Λάρισα, με συνθήματα όπως «Στον βωμό του κέρδους θυσία οι νεκροί, δεν είναι δυστυχήματα, είναι επιλογή», καταγγέλθηκε και το νέο «ατύχημα» που συνέβη χθες με θύμα εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου (βλ. σελ. 18), κάτι που ανέδειξε στον χαιρετισμό του ο Ζήσης Γκαραλιάκος, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, μίλησε για το «προδιαγεγραμμένο έγκλημα» στα Τρίκαλα που όπως είπε «προστίθενται στον κατάλογο της μαύρης λίστας που γράφεται με το μελάνι της εγκληματικής πολιτικής των κερδών των λίγων».

Υπογράμμισε ότι «ξανά και ξανά μπροστά μας προβάλλει το μεγάλο δίλημμα: 'Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» και κάλεσε τους εργαζόμενους «να μην κάνουν πίσω, μπροστά στην ανάγκη για το μεροκάματο, από τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της ζωής και της υγείας τους, ώστε να γυρίζουν στα σπίτια τους αρτιμελείς και ζωντανοί. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας με την πάλη μας και την οργάνωση στους τόπους δουλειάς. Δεν είναι μοιραίο, δεν είναι κανονικότητα στη ζωή μας να πάμε για δουλειά και μην ξέρουμε αν θα γυρίσουμε! Να ζούμε σε ένα διαρκές "πάμε κι όπου βγει"!».

Στην Καρδίτσα

Η οργή ξεχειλίζει και στηναφού από εκεί ήτανπου κάηκαν στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Στη μαζική χθεσινή συγκέντρωση σωματεία και φορείς απηύθυναν χαιρετισμούς, ακολούθησε η τήρηση ενός λεπτού σιγής για τα θύματα του εργοδοτικού εγκλήματος και η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με πορεία σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπου οι εργαζόμενοι βροντοφώναξαν: «Αυτοί μετράνε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές».

Νωρίτερα ο Γιώργος Καπράνας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε χρόνο αυξάνονται τα εργατικά δυστυχήματα, που έφτασαν να σπάσουν ρεκόρ το 2025... Η συντριπτική πλειοψηφία των εργατικών εγκλημάτων είναι αποτέλεσμα έλλειψης μέτρων προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς». «Αυτό ζήσαμε και τώρα με μια απίστευτη τραγωδία στο εργοστάσιο της "Βιολάντα", όπου μάλιστα δύο από τις πέντε νεκρές εργάτριες ήταν από τον νομό Καρδίτσας», ανέφερε, καταλήγοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μην επιστρέφουν από τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί να θυσιάζονται οι ζωές των εργατών για τα κέρδη των λίγων. Να αποδοθούν άμεσα οι ευθύνες!».

«Στα εργατικά "ατυχήματα" δεν σκοτώνονται οι βιομήχανοι, αλλά οι εργάτριες και οι εργάτες που δουλεύουν όλη μέρα για να βγει ο μήνας... Χωρίς μέτρα προστασίας, με τον φόβο για να βγει το μεροκάματο!», είπε με τη σειρά του ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων και μέλος του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου.

Μιλώντας μάλιστα για την υποστελέχωση των δομών και υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας, σημείωσε ότι στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας «μετράμε 1 εργατικό "ατύχημα" ανά 2 μέρες», ενώ το 1/4 από αυτά αφορούν τον κλάδο των Τροφίμων! Πρόσθεσε δε ότι λόγω της υποστελέχωσης εκκρεμούν μια σειρά τεχνικά πορίσματα, ενώ λόγω της έλλειψης δομών και πόρων συνδικαλιστές αναγκάζονται να μεταφέρουν με δικά τους μέσα επιθεωρητές σε χώρους δουλειάς για ελέγχους!

Το ΕΚ Καρδίτσας ανακοίνωσε πως το αμέσως επόμενο διάστημα θα διοργανώσει εκδήλωση για τα εργατικά «ατυχήματα» και την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς.