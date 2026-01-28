ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΘΡΙΑΣΙΟ

Φουσκώνει το απεργιακό κύμα των σωματείων για τις 6 Φλεβάρη

Απεργία και στο Δημόσιο στη Δυτική Αττική από την ΑΔΕΔΥ - Συγκέντρωση στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, την ίδια ώρα στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα

Στο «πόδι» βρίσκονται τα Εργατικά Κέντρα και δεκάδες συνδικάτα σε Πειραιά και Ελευσίνα - Δυτική Αττική, προετοιμάζοντας την απεργία στις δύο περιοχές που έχει προκηρυχθεί για την Παρασκευή 6 Φλεβάρη.

Στο στόχαστρο της δράσης των σωματείων βρίσκεται η πολιτική που λεηλατεί το εισόδημα και χτυπά τα δικαιώματα των εργαζομένων για να στηρίξει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και την πολεμική προετοιμασία.

Η πολιτική που θυσιάζει ζωές εργατών στα μεροκάματα του θανάτου, όπως αποδείχθηκε και προχθές με το νέο εργοδοτικό έγκλημα στη βιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Απόφαση για συμμετοχή στην απεργία πήρε και η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα στη Δυτική Αττική. Επιπλέον κάθε μέρα πληθαίνουν οι αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες προστίθενται το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, το Συνδικάτο Μετάλλου Ν. Αττικής και το Σωματείο Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών Ν. Πειραιά Αττικής και Νήσων, ενώ μέχρι τώρα αποφάσεις έχουν πάρει η Ενωση Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας για τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και τη Δυτική Αττική, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής.

Ετσι, ουσιαστικά «νεκρώνει» το λιμάνι του Πειραιά, αφού απεργούν ναυτεργάτες - λιμενεργάτες - μεταλλεργάτες και, αντίστοιχα, μεγάλα εργοστάσια στη Δυτική Αττική.

Στον Πειραιά θα πραγματοποιηθεί απεργιακή συγκέντρωση τη μέρα της απεργίας στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στην Ελευσίνα στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ηρώων.

Υπενθυμίζεται ότι η Παρασκευή 6 Φλεβάρη έχει οριστεί ως Κοινή Μέρα Δράσης των λιμενεργατών στις χώρες Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο, με σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Τη στήριξή της στην απεργία εκφράζει και η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Υφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ).

«Η αντεργατική - αντιλαϊκή πολιτική της σημερινής κυβέρνησης, που επεκτείνει και στηρίζεται στο νομοθετικό πλαίσιο όλων των προηγούμενων, αφήνει τους εργαζόμενους εκτεθειμένους, χωρίς μέτρα προστασίας και ασφάλειας γιατί αυτά αποτελούν κόστος για την εργοδοσία. Αυτή είναι η αιτία που έχασαν τη ζωή τους οι συναδέλφισσες στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα», σημειώνει μεταξύ άλλων το Εργατικό Κέντρο Πειραιά στο απεργιακό του κάλεσμα. Θυμίζει άλλωστε ότι το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ εργατικών «ατυχημάτων» - εργοδοτικών εγκλημάτων, με πάνω από 200 θανάτους συναδέλφων που δεν ξαναγύρισαν σπίτι τους. «Αυτή η πολιτική έχει πετσοκόψει το εισόδημά μας, έχει εκτινάξει την ακρίβεια στα ύψη στα προϊόντα πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, στην Ενέργεια, στα ενοίκια», τονίζει.

Σημειώνει δε πως λίγες μέρες πριν, η φωτιά στα καζάνια της «Coral Gas» στο Πέραμα, δίπλα σε σπίτια, σχολεία, αθλητικούς χώρους και το λιμάνι, αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Σε μια περιοχή όπου εκατοντάδες δεξαμενές συνυπάρχουν με χιλιάδες ζωές, μαζί με τη συνεχή ρύπανση από την «Oil One» στη Δραπετσώνα, δημιουργείται ένα ασφυκτικό και επικίνδυνο περιβάλλον για τους κατοίκους και τους εργαζόμενους.

«Στις 6 Φεβρουαρίου απεργούμε γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Δεν θα δεχτούμε να ζούμε χειρότερα από τον προηγούμενο αιώνα. Απεργούμε γιατί δεν αποδεχόμαστε αυτήν την ανασφάλεια και τους τεράστιους κινδύνους που μας επιβάλλουν ως "κανονικότητα"», αναφέρει το ΕΚΠ, αναδεικνύοντας πως «η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, τα 800 δισ. ευρώ που μαζεύει η ΕΕ, τα 27 δισ. ευρώ που θα κλέψει από τον δικό μας κόπο και ιδρώτα η κυβέρνηση της ΝΔ από τα ασφαλιστικά ταμεία, με την ουσιαστική συμφωνία των άλλων αστικών κομμάτων, θα πάνε για να μπορέσει το κεφάλαιο να ξεπεράσει την κρίση που βλέπει ότι έρχεται και να τρέξει την πολεμική προετοιμασία. Θα πάνε για τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και σχεδιασμούς στην κούρσα του ανταγωνισμού μεταξύ και ανάμεσα σε ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ από τη μία και Κίνα - Ρωσία από την άλλη. Τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με την ασφάλεια των λαών που επικαλούνται. Το αντίθετο!

Για τους εργαζόμενους σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, ένταση της εκμετάλλευσης, ευελιξία στις συμβάσεις, 13 ώρες δουλειάς, με σακατεμένους εργάτες και ολόκληρο τον λαό μας χωρίς πρόσβαση σε Υγεία και Παιδεία. Με την επίθεση στα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα και την ένταση της καταστολής, επιδιώκουν να μη σηκώνεται κεφάλι απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να παίζει τη ζωή μας στα "ζάρια" για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τον πόλεμό τους!».

Ξεκαθαρίζοντας πως οι εργαζόμενοι του Πειραιά έχουν το «δικό τους κάστρο αγώνα, το Εργατικό Κέντρο», στέλνει το μήνυμα ότι «δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια! Δεν περιμένουμε από κανέναν "μεσσία", παλιό ή νεότερο, να μας σώσει. Απαντάμε με ακόμα μεγαλύτερη οργάνωση του αγώνα μας! Με τα σωματεία μας, σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε κανένας να μη μείνει μόνος του και εκτεθειμένος στις ορέξεις της εργοδοσίας! Για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια εμείς και οι οικογένειές μας, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες μας. Για να βγάζουμε το μεροκάματο χωρίς να φοβόμαστε αν θα γυρίσουμε σπίτι σώοι και αβλαβείς», σημειώνει.

Οι διεκδικήσεις που προβάλλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά:

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο. Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς.

- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

- Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια.

- Προστασία της λαϊκής περιουσίας από τους πλειστηριασμούς.

- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία και την Παιδεία. Επαναλειτουργία του ΚΥ Περάματος, 24ωρη λειτουργία του ΚΥ στο Κερατσίνι.

- Να απομακρυνθούν ΤΩΡΑ τα καζάνια μέσα από τον οικιστικό ιστό του Περάματος και της Δραπετσώνας.

- Καμία χρήση του λιμανιού του Πειραιά, των εμπορικών πλοίων, των υποδομών για τη μεταφορά πολεμικού και στρατιωτικού υλικού.