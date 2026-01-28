Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το 2026, θα πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Κυριακή 1η Φλεβάρη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του (3ος όροφος), καλώντας σε συμμετοχή τα ΔΣ των συνδικάτων και όλους τους εργαζόμενους.
23:00ΔΕΣΚ Σιδηροδρομικών: Καταγγέλλουν το ατύχημα στον Πύργο με δέντρο που έπεσε πάνω σε τρένο
22:51Η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία εκφράζει την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος στα Τρίκαλα
22:36Λ. Ράζου: Να γίνουμε πιο ικανοί ευρύτερες εργατικές δυνάμεις να μπολιάζονται με την ιδέα ανατροπής της βαρβαρότητας (AUDIO)
22:17Αδίστακτοι, ικανοί για κάθε έγκλημα για το κέρδος! Εργαζόμενοι καταγγέλλουν πως μύριζε μέρες πριν αέριο στη βιομηχανία-τάφο 5 μανάδων!
21:50Το έγκλημα αυτό να μη συγκαλυφθεί! Μαχητικό συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας
Περισσότερα...