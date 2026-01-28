ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ

Την Κυριακή η εκδήλωση για την κοπή της πίτας

Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το 2026, θα πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Κυριακή 1η Φλεβάρη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του (3ος όροφος), καλώντας σε συμμετοχή τα ΔΣ των συνδικάτων και όλους τους εργαζόμενους.