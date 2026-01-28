Τετάρτη 28 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
Την Κυριακή η εκδήλωση για την κοπή της πίτας

Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του για το 2026, θα πραγματοποιήσει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Κυριακή 1η Φλεβάρη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του (3ος όροφος), καλώντας σε συμμετοχή τα ΔΣ των συνδικάτων και όλους τους εργαζόμενους.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
