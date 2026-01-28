ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Οχι στους νέους οργανισμούς των λουκέτων και των συγχωνεύσεων

Σε πανελλαδική στάση εργασίας σε ολόκληρη την πρωινή βάρδια προχωρούν σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, βάζοντας στο στόχαστρο τη νέα επίθεση που εξαπολύει η κυβέρνηση μέσω των νέων οργανισμών των μονάδων.

Οπως αναδεικνύουν τα Σωματεία των εργαζομένων, οι νέοι οργανισμοί των νοσοκομείων δεν ανταποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο στις υπάρχουσες ανάγκες, αλλά το αντίθετο: Διαιωνίζουν και επιδεινώνουν τη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συγκέντρωση στις 12.30 μ.μ., στο ΤΕΠ (Μαρασλή) καλεί το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», απαιτώντας να μην κλείσει - συγχωνευτεί καμιά δομή και κλινική και να πάψει η τραγική υποστελέχωση. Οι εργαζόμενοι λένε όχι στο ξεπούλημα των νοσοκομείων σε ιδιώτες, «έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία». Και διεκδικούν μαζικές και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων, δημιουργία νέων δομών και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

«Αττικόν»: 695 ασθενείς σε ράντζα από τις 7 Γενάρη μέχρι χτες!

Στο μεταξύ, απάντηση στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι τάχα για τις εκατοντάδες νοσηλείες σε ράντζα φταίει η ...γρίπη, δίνει το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο «Αττικόν», αποκαλύπτοντας την τραγική κατάσταση που επικρατεί διαχρονικά και στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Αλλωστε, οι καταγγελίες του Σωματείου είναι επανειλημμένες και το ίδιο βιολί φαίνεται ότι συνεχίζεται και το 2026.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και χτες πάνω από 690 ασθενείς έχουν νοσηλευτεί σε ράντζα στο «Αττικόν» Νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, τα αποκαλυπτικά στοιχεία για κάθε εφημερία είναι τα εξής:

7 Ιανουαρίου: 105 ασθενείς. 11 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς. 15 Ιανουαρίου: 129 ασθενείς. 19 Ιανουαρίου: 115 ασθενείς. 23 Ιανουαρίου: 101 ασθενείς. 27 Ιανουαρίου: 130 ασθενείς.

Και σχολιάζοντας τις γελοιότητες ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, που όπου σταθούν και όπου βρεθούν δηλώνουν ότι «για τα γεμάτα νοσοκομεία φταίει η γρίπη», σημειώνει: «Μεγάλη ανακάλυψη! Βλέπετε η γρίπη εμφανίζεται πρώτη φορά στην ιστορία και τους έπιασε όλους στον ύπνο! Με αυτή τη λογική - κατά το κυβερνητικό αφήγημα - για την ακρίβεια φταίνε οι υψηλές τιμές, για την κίνηση στους δρόμους φταίνε τα αυτοκίνητα, για τις πλημμύρες οι βροχές, για τα εργοδοτικά εγκλήματα η "κακιά η ώρα" και για τους εξαντλημένους υγειονομικούς φταίει η πολλή δουλειά».

Το Σωματείο τονίζει πως ακόμα και για τη γρίπη δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη και καμία προετοιμασία, παρά μόνο «γελοίες "συμβουλές", όπως αυτή του Α. Γεωργιάδη ("κάντε εμβόλιο, δεν είναι mRNA"!) και της κ. Αγαπηδάκη ("το ούζο και το τσίπουρο δεν θεραπεύουν τη γρίπη"!). Πολλές συνεντεύξεις που δεν δίνουν λύσεις. Μόνο διαπιστώσεις (αυτές δεν κοστίζουν, όπως οι προσλήψεις)».

Στο «Αττικόν», άλλωστε, η αθλιότητα των ράντζων δεν είναι έκτακτο γεγονός. «Υφίσταται επί όλων των κυβερνήσεων και όλων των Διοικήσεων και κάθε χρόνο χειροτερεύει», σημειώνει το Σωματείο, θέτοντας το ερώτημα: «Η πλειοψηφία των διευθυντών καθηγητών κάνει κάτι εκτός από το να παρευρίσκεται σε κοινές εκδηλώσεις με το υπουργείο Υγείας; Το σχέδιο του υπουργείου Υγείας και οι βαρύγδουπες δηλώσεις ότι "σε 18 μήνες θα εξαφανίσουν τα ράντζα", μέχρι στιγμής πάει κουβά».

Υπενθυμίζεται ότι το Σωματείο έχει προχωρήσει από τις 20 Νοεμβρίου 2025 σε μηνυτήρια αναφορά για τις επικίνδυνες και εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας που προκαλούν τα ράντζα, ενώ έχει δοθεί ένορκη κατάθεση, όμως ...ακόμα είναι στην αναμονή.

«Ως εδώ! Να σταματήσει η απαράδεκτη κατάσταση» είναι η απαίτηση, διεκδικώντας άμεσα να αυξηθεί το νοσηλευτικό προσωπικό κατά 130 νοσηλευτές, αλλά και να ανοίξουν οι κλειστές κλινικές, αφού έχουν περάσει 6 μήνες από την έναρξη των «ανακαινίσεων». Να ανοίξει και να επαναλειτουργήσει το «Λοιμωδών» ως σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν γενικό νοσοκομείο, αφού κάθε άλλη «λύση», όπως αυτή που σχεδιάζει η κυβέρνηση να λειτουργήσει σε 2 (!) χρόνια ως παράρτημα του «Αττικόν», είναι κοροϊδία. Τέλος, απαιτεί ουσιαστική ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη Δυτική Αθήνα και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας για κάθε ασθενή, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για κάθε υγειονομικό.