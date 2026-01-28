Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΑΤΩΝ

Για τα κέρδη των μεγαλοεξαγωγέων αρνείται κάθε συζήτηση για εμβολιασμό

«Ορθά - κοφτά» ο πρωθυπουργός ξέκοψε ξανά χθες κάθε συζήτηση για εμβολιασμό των κοπαδιών, στην κυβερνητική σύσκεψη που συγκάλεσε για την ευλογιά των προβάτων, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η κυβέρνηση στηρίζει απροκάλυπτα τα κέρδη των βιομηχάνων και οδηγεί σε αφανισμό τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους.

«Θέλω να είμαι απολύτως σαφής - για εμάς υπάρχει μία στρατηγική μόνο: Δεν συζητάμε καθόλου ζητήματα εμβολιασμού», δήλωσε, μην τυχόν και θιγούν οι μεγαλοεξαγωγείς φέτας, όπως ο ίδιος ευθαρσώς ομολόγησε.

Αφού επικαλέστηκε μια σειρά «επιστημονικά» στοιχεία και εισηγήσεις των «ειδικών» που έχει διορίσει η ίδια η κυβέρνηση, αγνοώντας τις απόψεις υπέρ του εμβολιασμού που έχουν εκφράσει μια σειρά επιστημονικοί φορείς, ανέφερε ότι αν γίνει εμβολιασμός «είναι προφανώς τεράστιος» ο κίνδυνος «για τον περιορισμό ή την απαγόρευση των εξαγωγών μας σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες».

Αντί λοιπόν για εμβολιασμό, επέμεινε πως «αυτήν τη στιγμή η μόνη προτεραιότητα και η μόνη στρατηγική είναι η πλήρης εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας», δηλαδή η μαζική θανάτωση των κοπαδιών και η «ατομική ευθύνη», που πέρα από την τεράστια ζημιά επιβαρύνει τους κτηνοτρόφους με το κόστος των όποιων μέτρων, ενώ υπονομεύεται στην πράξη από την ίδια την επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους.

Απείλησε μάλιστα τους κτηνοτρόφους, που λόγω αυτής της πολιτικής, η οποία κινείται στις ράγες της ΚΑΠ, αναγκάζονται να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις για να προστατεύσουν τα ζώα τους, ότι θα υπάρχει «απόλυτη εξάντληση της αυστηρότητας» για το ζήτημα «των παράνομων εμβολιασμών και των παράνομων εμβολίων που διακινούνται».

Στη σύσκεψη ιεραρχήθηκε επίσης ως «κεντρική προτεραιότητα» η ύπαρξη «περισσότερων κτηνιάτρων στο πεδίο», όχι όμως με την πρόσληψη προσωπικού στις κτηνιατρικές υπηρεσίες αλλά με «μπαλώματα», όπως η αξιοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων, έκτακτου προσωπικού, ακόμα και ιδιωτών κτηνιάτρων.