Αλλα δύο σοβαρά «ατυχήματα» χθες

Μέρα δεν περνάει χωρίς σοβαρό «ατύχημα» σε χώρο δουλειάς. Μετά από ένα Σαββατοκύριακο - εφιάλτη, με 10 «ατυχήματα» που σακάτεψαν εργαζόμενους σε όλη τη χώρα, και τη Δευτέρα που σημαδεύτηκε από το φονικό στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», η ίδια κατάσταση συνεχίστηκε και χθες.

Πολύ σοβαρό χαρακτηρίζεται το περιστατικό στη φαρμακοβιομηχανία «Demo» στον Αγιο Στέφανο, το οποίο έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή εργαζομένων. Οπως καταγγέλλει το σωματείο του χώρου, «7 συνάδελφοί μας από το τμήμα καθαριότητας αναγκάστηκαν να εκτεθούν σε σποροκτόνο οξειδωτική ουσία (βλαβερή χημική ουσία) χωρίς να τους παρασχεθούν τα κατάλληλα μέσα προστασίας, χωρίς να ενημερωθούν για την τοξικότητά της και χωρίς εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της! Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, λόγω των παρενεργειών, να τους παρασχεθούν επειγόντως πρώτες βοήθειες και για μια συναδέλφισσα κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της σε νοσοκομείο!».

«Το "μικρό" αυτό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες εργατικά "ατυχήματα" και στον τραγικό απολογισμό της ίδιας μέρας με τις 5 νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο "Βιολάντα" στα Τρίκαλα!», σημειώνει το σωματείο και προσθέτει:

«Επιβεβαιώνονται με εκκωφαντικό τρόπο η εγκληματική αδιαφορία, η έλλειψη σωστής εκπαίδευσης, η έλλειψη αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, όπως και η ανυπαρξία κρατικών ελέγχων! Επιβεβαιώνεται για ακόμη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι, στη μάχη για το μεροκάματο και την επιβίωση, αναγκάζονται να θυσιάζουν την υγεία τους, την ακεραιότητά τους, ακόμη και την ίδια τους τη ζωή στον βωμό του κέρδους!».

Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενης σε απορριμματοφόρο

Σοβαρό «ατύχημα» καταγγέλλει και η ΔΑΣ ΟΤΑ Δήμου Λάρισας. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε εργαζόμενη στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου η οποία έπεσε από το σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση, με συνέπεια να υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό στο κεφάλι και να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Λάρισας.

«Από τη μια υπέρογκες αυξήσεις (35%) στα δημοτικά τέλη που επέβαλε ο δήμος Λαρισαίων και από την άλλη ο γερασμένος στόλος απορριμματοφόρων (με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα το καθένα)», σημειώνει η ΔΑΣ, αναδεικνύοντας ότι «δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός ούτε και φέτος για αντικατάσταση του γερασμένου μηχανολογικού εξοπλισμού (απορριμματοφόρα, μηχανήματα έργου, σάρωθρα κ.λπ.).

Η εντατικοποίηση της εργασίας με 7ήμερο και 24ωρη λειτουργία καταπονεί τους εργαζόμενους - που πέφτουν στην παγίδα για να πάρουν μερικά ευρώ παραπάνω στον μισθό - με αποτέλεσμα "ατυχήματα" και επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες μάλιστα δεν προβλέπονται από πουθενά...».

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 15 χρόνια «οι εργαζόμενοι στον δήμο Λαρισαίων έχουν κάνει μόνο μια φορά προληπτικές ιατρικές εξετάσεις - αν και προβλέπεται κάθε χρόνο (υποχρεωτικά) με ευθύνη και μέριμνα της εκάστοτε δημοτικής αρχής».

Επίσης, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι στην ευθύνη του κάθε εργαζόμενου, ενώ η στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας στηρίζεται είτε σε συμβασιούχους εργαζόμενους, με 8μηνη σύμβαση, είτε σε εργαζόμενους από το πρόγραμμα 55-74. Μάλιστα το «8μηνο» τέλειωσε την Παρασκευή 23/1, οπότε τα προγράμματα ήδη δεν «βγαίνουν».

«Η υγεία και η ζωή των εργαζομένων δεν είναι κόστος. Είναι δικαίωμα. Και αυτό το δικαίωμα θα το διεκδικήσουμε με αγώνα», ξεκαθαρίζει η ΔΑΣ, απαιτώντας από τη δημοτική αρχή Λάρισας να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας.