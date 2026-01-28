Το ίδιο πιπίλισμα επιχειρείται και από την πρώτη στιγμή του εγκλήματος, με τα προπαγανδιστικά επιτελεία και «αυτοδιοικητικούς» σε Περιφέρεια Θεσσαλίας και δήμο Τρικάλων να αναλαμβάνουν προκαταβολικά το ξέπλυμα της εργοδοσίας. Ετσι μάθαμε για τον «αυτοδημιούργητο επιχειρηματία», που ξεκίνησε από ένα συνοικιακό αρτοποιείο για να φτάσει να «αντικρίσει κατάματα» τους διεθνείς ανταγωνιστές. Για τον εργοδότη που τάχα «ποτέ δεν λογάριασε το κόστος των μέτρων» και άλλα παρόμοια. Αστικά ΜΜΕ σχεδόν καθαγίαζαν τον φιλεύσπλαχνο εργοδότη, που «έσωσε» 12 εργάτες επειδή τους έδωσε άδεια να μην πάνε προχθές για δουλειά μετά την κοπή της πίτας, οπότε γλίτωσαν το κομμάτιασμα. Αλλοι, και ενώ ακόμα ξεθάβονταν κομματιασμένα πτώματα, έβγαζαν τα κομπιουτεράκια για να υπολογίσουν τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις (!) με άγχος να μη χρεοκοπήσει η επιχείρηση. Η ίδια χυδαιότητα συνεχίστηκε και χτες, προβάλλοντας τα «μέτρα στήριξης» της εργοδοσίας στα θύματά της.
Πρόκειται για τις γνώριμες ντουντούκες της εργοδοσίας, που αναλαμβάνουν να παπαγαλίζουν τους προκλητικούς ισχυρισμούς της. Κάτι τέτοιοι φιγουράρουν και στο site της, όπου μαθαίνουμε ότι «σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας τηρούνται αυστηροί κανόνες υγιεινής, που θέτει η Ευρωπαϊκή Ενωση»! Οτι «χρησιμοποιούνται τεχνολογίες αιχμής σε συνδυασμό με την ασφάλεια των εργαζομένων μας και τον σεβασμό προς το περιβάλλον». Αποδείχθηκαν όλα αυτά στην πράξη προχθές στην έκρηξη και στα συντρίμμια που συγκλόνισαν όλη την Ελλάδα.
Μιλάμε λοιπόν για έναν όμιλο που απασχολεί περίπου 250 εργαζόμενους στα 3 εργοστάσια του στη Θεσσαλία, ενώ ιδιαίτερος λόγος γίνεται για τη μεγάλη κερδοφορία του. Ενδεικτικά η επιχείρηση το 2024 είχε αύξηση 16% στον κύκλο εργασιών της, με 37,7 εκατ. ευρώ από 32,5 που είχε το 2023, ενώ τα καθαρά της κέρδη το 2024 έφτασαν τα 3,3 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ που είχε το 2023, σημειώνοντας αύξηση 52%!
Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα, όχι όμως αναπάντητα. Τα απαντάει ο σιδερένιος νόμος του καπιταλιστικού κέρδους, που με βάση αυτόν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς θεωρούνται κόστος.
Και από την άλλη, τα παραπάνω ρεκόρ αυτής της κερδοφορίας προκύπτουν από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικά όσα γίνονται γνωστά από εργαζόμενους, συγγενείς τους, αλλά και κατοίκους των χωριών της περιοχής. Το εργοστάσιο δούλευε με τριπλές βάρδιες στο 24ωρο, για να καλυφθούν οι ανάγκες για αύξηση της παραγωγικότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εντατικοποίηση της εργασίας. Μάλιστα, όπως μας ανέφερε εργαζόμενος σε ένα από τα εργοστάσια της επιχείρησης, η έλλειψη προσωπικού οδηγεί στο να καλούνται εκτάκτως για βάρδιες ακόμη και τη νύχτα.