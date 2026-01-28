Τετάρτη 28 Γενάρη 2026
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Ενας επιθεωρητής Εργασίας για εκατοντάδες χώρους δουλειάς

Ενα εργατικό «ατύχημα» κάθε δεύτερη μέρα θερίζει την εργατική τάξη στη Θεσσαλία, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι το 2024 καταγράφηκαν 172 τέτοια συμβάντα στους χώρους δουλειάς. Μάλιστα τα 44 από αυτά ήταν στον κλάδο των Τροφίμων, στον οποίο ανήκει και το εργοστάσιο της «Βιολάντα», που μετατράπηκε σε τάφο για τις 5 εργάτριες.

Με την Επιθεώρηση Εργασίας να είναι «ξεδοντιασμένη» σε όλη τη χώρα, κάτι που πρακτικά μεταφράζεται σε «κρατική ασυλία» για τους βιομηχάνους ώστε να ξεσαλώνουν, αντίστοιχη είναι και η κατάσταση στη Θεσσαλία, στρώνοντας το έδαφος για τέτοια στυγνά εγκλήματα.

Απογυμνωμένη είναι και η Περιφερειακή Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Κεντρικής Ελλάδας, στην οποία υπάγεται η Θεσσαλία, και το αντίστοιχο Τμήμα Επιθεώρησης στα Τρίκαλα. Συγκεκριμένα, το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας διαθέτει μόνο 4 άτομα προσωπικό, ενώ το υπόλοιπο Σώμα του νομού απαρτίζεται από μόλις 5 επιθεωρητές!

Σε μια περιοχή λοιπόν με εκατοντάδες επιχειρήσεις, βιομηχανικές μονάδες, αποθήκες, μεταποιητικές δραστηριότητες και χώρους αυξημένης επικινδυνότητας, οι επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας είναι ελάχιστοι.

Σε ολόκληρη την Περιφέρεια υπηρετούν μόλις λίγες δεκάδες επιθεωρητές, όταν οι ανάγκες απαιτούν τουλάχιστον τον διπλάσιο ή και τριπλάσιο αριθμό. Ειδικά στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων η κατάσταση είναι ακόμα πιο αποκαλυπτική: Ελάχιστοι επιθεωρητές καλούνται να ελέγξουν εκατοντάδες επιχειρήσεις, καλύπτοντας τεράστια γεωγραφική περιοχή. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι ένας επιθεωρητής μπορεί να έχει στην ευθύνη του 100, 200 ή και περισσότερους χώρους εργασίας, καθιστώντας αδύνατο τον ουσιαστικό και τακτικό έλεγχο.

Οι έλεγχοι, όταν γίνονται, είναι συνήθως κατόπιν καταγγελίας και όχι προληπτικοί, ενώ συχνά περιορίζονται σε τυπικές συστάσεις.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
