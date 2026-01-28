Τετάρτη 28 Γενάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
Από τα χαράματα στις πύλες των εργοστασίων δόθηκε η απεργιακή μάχη

Στο εργοστάσιο «ΤΥΡΑΣ»
Από χθες τα χαράματα δόθηκε η μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις πύλες εργοστασίων στα Τρίκαλα, κυρίως του κλάδου των Τροφίμων, με το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων και το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών, εργαζόμενους από διάφορους κλάδους και σωματεία, να στέλνουν το μήνυμα «Φτάνει πια! Οχι άλλοι νεκροί εργάτες στον βωμό του κέρδους».

Δυναμική συμμετοχή στην απεργία καταγράφηκε σε χώρους όπως η «ΦΑΓΕ» και η «ΤΡΙΚΚΗ».

Μοιράζοντας πλατιά την ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου κατήγγειλαν στους εργαζόμενους το εργοδοτικό έγκλημα, μεταδίδοντας μέχρι την τελευταία στιγμή το κάλεσμα της απεργιακής μάχης και καλώντας τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετάσχουν μαζικά στη συγκέντρωση.

Παράλληλα συζήτησαν με τους εργαζόμενους την ανάγκη να οργανωθεί η πάλη για προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ώστε να μην υπάρξουν άλλες «θυσίες» για την κερδοφορία της εργοδοσίας.

Στις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας

Επιπλέον, στη Λάρισα, σε εργοστάσια και χώρους δουλειάς του Μετάλλου πραγματοποιήθηκαν περιοδείες από το Εργατικό Κέντρο και το κλαδικό Συνδικάτο Μετάλλου, το οποίο αυτές τις μέρες πραγματοποιεί και τις αρχαιρεσίες του.

Αντίστοιχες παρεμβάσεις και περιοδείες σωματείων έγιναν και στην Καρδίτσα, όπου μέλη εργατικών σωματείων της πόλης βρέθηκαν έξω από το εργοστάσιο επεξεργασίας τροφίμων «Davamand». Επίσης, στον Βόλο ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Μαγνησίας πραγματοποίησε εξόρμηση στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Παπαδοπούλου», καταδικάζοντας το εργοδοτικό έγκλημα στα Τρίκαλα και αναδεικνύοντας ότι δεν είναι μοιραίο οι εργαζόμενοι να πηγαίνουν για μεροκάματο και να μη γυρίζουν σπίτια τους αρτιμελείς.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
