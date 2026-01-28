ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Να δεσμευτεί η κυβέρνηση για παράταση μέχρι το 2035 της υποχρεωτικής αντικατάστασης των ταξί με ηλεκτρικά

Την απαίτηση να λάβει μέτρα η κυβέρνηση για την παράταση της υποχρεωτικής αντικατάστασης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Οχημάτων (ταξί) με ηλεκτρικά αυτοκίνητα μετέφερε ο Χρήστος Τσοκάνης, βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας προχθές στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης στην Ολομέλεια σχετικής Επίκαιρης Ερώτησης του ΚΚΕ.

Ο Χρ. Τσοκάνης σημείωσε πως το ΚΚΕ μέσα από την Επίκαιρη Ερώτησή του επιδιώκει να μεταφέρει «την οργή, την αγανάκτηση και την απελπισία χιλιάδων επαγγελματιών αυτοκινητιστών ταξί, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι στην κυριολεξία με το λουκέτο, τη χρεοκοπία και το ξεκλήρισμα», ενώ εκπρόσωποί τους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στα θεωρεία της Βουλής. Κατήγγειλε τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι - όπως είπε - ακόμα περιμένουν να πάρουν απάντηση.

Αναφερόμενος στη νομοθεσία που επιβάλλει την αντικατάσταση πάνω από χιλίων αυτοκινήτων με ηλεκτρικά, ο βουλευτής του ΚΚΕ ανέδειξε ότι κάτι τέτοιο αναγκάζει τους αυτοκινητιστές, για να συνεχίσουν να ασκούν το επάγγελμά τους, «να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη» στο όνομα της «πράσινης μετάβασης», τη στιγμή που είναι φορτωμένοι με υπέρογκα ποσά σε πρόστιμα, χρέη και φόρους και ταυτόχρονα προσπαθούν να επιβιώσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

Ως εκ τούτου, κάλεσε την κυβέρνηση να δεσμευτεί ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα του ΚΚΕ και των αυτοκινητιστών για γενναία παράταση μέχρι το 2035, με σύγχρονες υποδομές, φτηνή Ενέργεια και γενναίες χρηματοδοτήσεις και επιδοτήσεις.

Απαντώντας στην Επίκαιρη Ερώτηση του ΚΚΕ ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κράτησε προκλητική στάση απέναντι στους οδηγούς ταξί, καθώς σχολίασε ότι η «μικρή σταδιακή μετάβαση» σύμφωνα με το μητρώο του υπουργείου Μεταφορών αφορά «λιγότερους από 70 ανθρώπους» και γι' αυτό «δεν έχουν κάποιο λόγο να ανησυχούν οι υπόλοιποι», καθώς επίσης ότι «η υποχρεωτικότητα αφορά 270 ιδιοκτήτες αδειών, λόγω παλαιότητας οχήματος των οποίων έχει φτάσει ο καιρός της αντικατάστασης». Μάλιστα ο υπουργός, παριστάνοντας τον ...χωροφύλακα, εγκάλεσε τους αυτοκινητιστές ταξί για το γεγονός ότι το φλέγον αυτό θέμα το φέρνει στη Βουλή του ΚΚΕ, συνιστώντας τους να είναι ...προσεκτικοί και να μην αναθέτουν στο ΚΚΕ να τους εκπροσωπεί!

Στη δευτερολογία του ο Χρ. Τσοκάνης στάθηκε στο ζήτημα των επιδοτήσεων, ρωτώντας τον υπουργό τον ακριβή τρόπο που θα δοθούν και αν αυτός θα αφορά «επιδότηση στην πηγή», όπως διεκδικεί ο ΣΑΤΑ, αν θα μπορούν οι οδηγοί να απολαμβάνουν δυνατότητα υπεραπόσβεσης, που έχει καταργηθεί εξαιτίας της τεκμαρτής φορολογίας, και διαγραφή του ΦΠΑ με την αγορά του αυτοκινήτου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των επιχειρηματικών ομίλων.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι απαραίτητες κατάλληλες υποδομές που θα μπορούν να εξασφαλίζουν φτηνή Ενέργεια σε όλους τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους, ώστε να παρασχεθεί στη συνέχεια και η «επιδότηση στην πηγή».

Ανέδειξε πως στόχος της κυβέρνησης είναι να εξυπηρετήσει μονοπωλιακούς ενεργειακούς και κατασκευαστικούς ομίλους και εταιρείες leasing, που έχουν εντοπίσει λαμπρό πεδίο κερδοφορίας μέσα από αυτήν τη διαδικασία, «πάνω στις πλάτες και από τον ιδρώτα και το αίμα των μικρών αυτοαπασχολούμενων». Τέλος, στάθηκε στον στόχο της κυβέρνησης να δεσμεύσει άδειες και να τις συγκεντρώσει στα χέρια λίγων εταιρειών, πετώντας τους οδηγούς εκτός επαγγέλματος, «βάζοντάς τους να δουλεύουν σαν φτηνό εργατικό δυναμικό σε όλες αυτές τις εταιρείες».