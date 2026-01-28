ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ

Την Τρίτη 3 Φλεβάρη η κλαδική απεργία για το φονικό στη «Βιολάντα»

Πανελλαδική απεργία στις 3 Φλεβάρη για το σύνολο του κλάδου κήρυξε η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, καλώντας συνδικάτα και εργαζόμενους να αγωνιστούν σε όλους τους χώρους δουλειάς για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, «να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας».

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι «κυβερνήσεις και εργοδοσία είναι οι κατά συρροή δολοφόνοι, οι οποίοι, για να μη θιγούν ούτε στο ελάχιστο η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζουν ακόμα και την ανθρώπινη ζωή».

Οι αιτίες και του πρόσφατου εργατικού δυστυχήματος - επισημαίνει - είναι η έλλειψη των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας, η αποψίλωση των ελεγκτικών μηχανισμών και η ανυπαρξία ελέγχων από τις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Την απεργία στηρίζει και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, καλώντας τα σωματεία του κλάδου να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία της.

Στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις μπροστά στην απεργία

Το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων «Tastyfood ΑΒΓΕ» καταδικάζει την εγκληματική πολιτική των κυβερνήσεων και των εργοδοτών, και καλεί σε δίωρες στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες την Παρασκευή 30 Γενάρη.

Το Σωματείο Εργαζομένων «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΑΕ» Αττικής καλεί σε στάσεις εργασίας σε όλες τις βάρδιες την Πέμπτη 29 Γενάρη.

Το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης καλεί τη μέρα της κλαδικής απεργίας σε συγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην πλατεία Καπνεργάτη.

Το Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αχαΐας οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση στις 3/2 στις 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας.