«Με την οργάνωση του αγώνα δεν θα επιτρέψουμε τον αφανισμό μας!»

Αγωνία για τα κοπάδια τους και το εισόδημά τους αλλά και αγανάκτηση για την απουσία μέτρων προστασίας από το κράτος και την κυβέρνηση νιώθουν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι στην επαρχία της Ελασσόνας, καθώς πριν λίγες μέρες εντοπίστηκε στην Τσαριτσάνη θετικό κρούσμα ευλογιάς σε κοπάδι της περιοχής.

Στον «Ριζοσπάστη» μίλησε ο Στέλιος Καραμούλας, πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Ολύμπου, ο οποίος σημείωσε: «Οι συνάδελφοι στην περιοχή νιώθουμε έντονη ανασφάλεια από τη στιγμή που επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα. Βιώνουμε ξανά τις ίδιες καταστροφικές συνθήκες, αφού τον τελευταίο χρόνο έχουμε ταλαιπωρηθεί από την πανώλη και πάλι από την ευλογιά.

Αναγκάζουμε τα κοπάδια μας σε εγκλεισμό, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε έξω, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας! Κάθε μέτρο βιοασφάλειας το επωμιζόμαστε εμείς οι ίδιοι. Κυβέρνηση και Περιφέρεια μας κουνάνε το δάκτυλο για την περιβόητη "ατομική ευθύνη". Ταυτόχρονα, προσπαθούν να μας πείσουν για τον μη εμβολιασμό των ζώων, γιατί εκείνο που τους νοιάζει δεν είναι η προστασία του βιοπαλαιστή, αλλά των κερδών των λίγων που θησαυρίζουν από την πανάκριβη, για τον λαό, φέτα. Αυτό χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι συνάδελφοι.

Πατώντας πάνω στην απόγνωσή μας, αντί να πάρουν ουσιαστικά μέτρα, με όλα τα επιστημονικά κριτήρια, αξιοποιούν τη συζήτηση γύρω από το εμβόλιο για να μας διχάσουν. Από κοντά και η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας, που κάνει υποδείξεις και προτείνει μέτρα τόσο καιρό μετά την εμφάνιση του προβλήματος.

Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε τον αφανισμό μας! Θα πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και θα διεκδικήσουμε όλα όσα χρειάζονται για να σωθεί η παραγωγή μας και να διασφαλιστεί η παραμονή μας στη γη και στα κοπάδια μας».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου καλεί στη σύσκεψη που οργανώνουν τη Δευτέρα 1η Σεπτέμβρη όλοι οι Αγροτικοί και Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι της επαρχίας Ελασσόνας, «για να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις και να ασκηθεί πίεση για την προστασία των ζώων και της επιβίωσής μας».

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 1/9, στις 9 μ.μ, στο κατάστημα «Μεζεδομπερδέματα» στην Ελασσόνα, θα πραγματοποιηθεί πανεπαρχιακή σύσκεψη των Διοικήσεων όλων των Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Συλλόγων της περιοχής, προκειμένου να σχεδιαστεί η οργάνωση του αγώνα των βιοπαλαιστών.