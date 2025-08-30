Ολοι στους δρόμους, να «βουλιάξει» η Θεσσαλονίκη στις 6 Σεπτέμβρη

Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου! Στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία ΧΑΝΘ καλούν δεκάδες σωματεία

Πληρώσαμε - ματώσαμε αρκετά! Φτάνει πια! Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου! Ολες και όλοι στο συλλαλητήριο των Σωματείων! Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, 5.30 μ.μ., πλατεία ΧΑΝΘ.

Με αυτό το κάλεσμα προς όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, όλες τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, το ΠΑΜΕ σαλπίζει ξεσηκωμό!

Αναδεικνύει ότι τώρα είναι η ώρα της οργάνωσης, του αγώνα, με τα συνδικάτα μπροστά, για να ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων κόντρα στα συμφέροντα των λίγων.

Η ανακοίνωση που διακινείται πλατιά σε χιλιάδες εργαζόμενους δίνει το στίγμα:

«Κράτος - κυβέρνηση - κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης φέρνουν νόμους για το ξεζούμισμα των εργαζομένων.

Με ένα νομοσχέδιο - έκτρωμα, μέσα στο καλοκαίρι, η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να πραγματοποιήσει τα πιο μεγάλα όνειρα της εργοδοσίας:

13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου σε εβδομαδιαία βάση. Πέρσι οι 101 εισηγμένες εταιρείες έβγαζαν 2,7 εκατ. ευρώ την εργάσιμη ώρα! Για αυτό θέλουν να επεκτείνουν ακόμα περισσότερο την εργάσιμη μέρα!

Υπερωρίες ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία! Δηλαδή ο εργοδότης θα φορτώνει υπερωρίες (που θα κοστίζουν λιγότερο) σε εργαζόμενους - λάστιχο. Την ίδια ώρα, οι μέτοχοι των εισηγμένων εταιρειών μοιράστηκαν πέρυσι 4,5 δισ. ευρώ.





λύνοντας τα χέρια στα δουλεμπορικά των εργολάβων. Την ίδια στιγμή, μια απλή καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας για έναν εργαζόμενο είναι Γολγοθάς, που συνήθως οδηγεί σε δικαστήρια με τεράστιο κόστος.

Χτύπημα του δικαιώματος για επαρκή καλοκαιρινή άδεια, που σημαίνει εργάτες χωρίς δικαίωμα να δουν θάλασσα, την ίδια ώρα που τα ξενοδοχεία βουλιάζουν από τουρίστες και πέρυσι έβγαλαν 21,6 δισ.

Ποιος εργαζόμενος θα βλέπει τα παιδιά του μετά από 13 ώρες δουλειά; Πόσοι εργάτες παραπάνω θα σακατεύονται όταν θα δουλεύουν 60 και 70 ώρες την εβδομάδα; Για να βγαίνει η δουλειά για τα αφεντικά, οι εργαζόμενοι καλούμαστε να ξεχάσουμε την ξεκούραση, τον ελεύθερο χρόνο. Δουλειά ήλιο με ήλιο, μέχρι τα βαθιά γεράματα: Να πώς παράγονται τα κέρδη!

Να απαντήσουμε με απεργιακό ξεσηκωμό!

Καλούμε σε ετοιμότητα όλους τους εργαζόμενους, να μην επιτρέψουμε τη νέα επίθεση στα δικαιώματά μας! Να απαντήσουμε με απεργιακό ξεσηκωμό, όταν και αν τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή το αντεργατικό έκτρωμα.

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες πολεμικής προετοιμασίας, απαιτούν να επιβληθεί η λογική "τα κεφάλια μέσα" στους χώρους δουλειάς. Για αυτό και βάζουν στο στόχαστρο τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Για αυτό και φέρνουν σχέδιο νόμου για το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση, το δικαίωμα στην απεργία, την κριτική.

Δίπλα στα εξαντλητικά ωράρια και την εργοδοτική τρομοκρατία έρχεται να προστεθεί η ανασφάλεια λόγω του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της πιθανότητας οι φλόγες του να αγκαλιάσουν και την περιοχή μας.

Σε καιρό "ειρήνης", μας ξεζούμιζαν βγάζοντας αμύθητα κέρδη! Σήμερα, για την πολεμική τους οικονομία, απαιτούν ακόμα μεγαλύτερες θυσίες, περισσότερη απλήρωτη δουλειά.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλα τα ευρωΝΑΤΟικά κόμματα, έχουν ιστορικές ευθύνες για τη βαθιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό. Για τις βάσεις του θανάτου που αποτελούν στόχο αντιποίνων. Για τις φρεγάτες και τα όπλα στο εξωτερικό, που μας εμπλέκουν άμεσα στον πόλεμο. Και όλα αυτά για το ποιος θα ελέγχει τους δρόμους μεταφοράς Ενέργειας και εμπορευμάτων, σε ποιον θα ανήκουν οι αγορές.

Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη να τους χαλάσουμε τα σχέδια! Στο λιμάνι του Πειραιά, στον σιδηρόδρομο της Αλεξανδρούπολης, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα σωματεία έβαλαν εμπόδια στους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών. Με κάθε τρόπο, δυναμώνουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στους λαούς που ματώνουν σε όλο τον κόσμο!

Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τα κόμματα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

Μας είπαν πως είναι "εθνικό καθήκον" να πέσουν λεφτά μία για την πράσινη, την άλλη για την ψηφιακή, τώρα για την πολεμική οικονομία. Τελικά, κάθε φορά τα αντίστοιχα μονοπώλια έπαιρναν δισ. ευρώ και εμείς πληρώναμε τον λογαριασμό.

Ζητάνε να δείξουμε "εθνική ενότητα", ενώ μας σπρώχνουν συνεχώς και περισσότερο στο σφαγείο. Εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε το 5% του ΑΕΠ για το ΝΑΤΟ, ενώ τα μεγάλα μονοπώλια θησαυρίζουν από τον πόλεμο.

Αξιοποιούν τη δικαιοσύνη όπως τους συμφέρει. Με καθυστερήσεις και εμπόδια για την απόδοση δικαιοσύνης για τα Τέμπη, ή για τους εγκληματίες της Χρυσής Αυγής, και με fast track διαδικασίες ενάντια στους εργατικούς αγώνες και τις απεργίες.

Πανηγυρίζουν για τα θηριώδη πλεονάσματα, ενώ λένε πως δεν υπάρχει φράγκο για την προστασία του λαού. Ηδη στη Θεσσαλονίκη έχουν ξεσπάσει δεκάδες πυρκαγιές τις τελευταίες βδομάδες, ο κίνδυνος μεγάλης φωτιάς παραμονεύει, και αυτοί μας καθησυχάζουν όπως κάθε χρονιά.

Από κοντά και η συμβιβασμένη και υποταγμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ, του ΕΚΘ.

Για μια ακόμα φορά φάνηκε ο βρώμικος ρόλος τους. Μπροστά στο νέο νομοσχέδιο δεν βρήκαν τίποτα να πουν για τις συνέπειες στη ζωή των εργαζομένων. Το μόνο που τους ένοιαξε είναι αν έγινε κοινωνικός διάλογος.

Σε αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι χρειάζεται να απαντήσουμε: Με ποιους θα συνεχίσουμε;

Με αυτούς που στριμώχνουν τις διεκδικήσεις μας στις αντοχές της οικονομίας, ή με αυτούς που οργανώνουν την πάλη για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.

Με τις δυνάμεις που κοροϊδεύουν πως υπάρχει ανάπτυξη που ωφελεί και τους εργάτες και τα αφεντικά ή που έχουν ξεκάθαρη γραμμή, πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο.

Με τις δυνάμεις που μας παραμυθιάζουν πως θα σωθούμε αν γίνουμε "περισσότερο Ευρώπη", ή με αυτούς που αποκαλύπτουν πως ό,τι μας ρημάζει τη ζωή κρύβει από πίσω του και μια ευρωπαϊκή Οδηγία;

Με εκείνους που χυδαία λένε πως τα συνδικάτα δεν χρειάζεται να ασχολούνται με τον πόλεμο ή με τις δυνάμεις που αναδεικνύουν πως ήδη πληρώνουμε τις πολεμικές προετοιμασίες και μπαίνουν μπροστά για να απεμπλακεί η χώρα από το σφαγείο;

Δρόμος μας η οργάνωση! Δύναμή μας η ανατροπή!

Δυναμώνουμε την πάλη μας, μέσα από τα συνδικάτα μας, από κοινού απαιτούμε:

- Καμιά εμπλοκή της χώρας μας στο μακελειό! Να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου σε όλη τη χώρα! Να γυρίσουν πίσω τα πλοία και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό.

- Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ του 1967. Αμεση διακοπή κάθε σχέσης της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ.

- Να μην τολμήσει η κυβέρνηση να φέρει για συζήτηση το αντεργατικό νομοσχέδιο! 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για όλους! Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που κάνουν τον εργάσιμο χρόνο λάστιχο. Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας

- Λεφτά για μισθούς, Υγεία, Παιδεία, και όχι για του πολέμου τα σφαγεία και τα κέρδη των λίγων! Αυξήσεις στους μισθούς, ΣΣΕ, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών. Ενίσχυση των νοσοκομείων, των σχολείων, της πολιτικής προστασίας

- Προστασία της λαϊκής κατοικίας! Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.

Ο σίγουρος δρόμος για τον λαό και τους εργαζόμενους είναι να βάλουν στο στόχαστρο την εργοδοσία και το κράτος της, όλες τις δυνάμεις που τη θέλουν με το κεφάλι κάτω για να βγαίνουν χωρίς προβλήματα τα αμύθητα κέρδη των λίγων.

Με συνδικάτα ζωντανά, μαχητικά, με κοινωνική συμμαχία

Με συνδικάτα σε κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς. Ακόμα πιο μαζικά, με συνεχώς και περισσότερους νέους εργαζόμενους στις γραμμές τους. Συνδικάτα ζωντανά, που να τα απασχολεί συνολικά η ζωή των εργαζομένων, μέσα και έξω από τη δουλειά. Με τη συμμετοχή στη συζήτηση και τις αποφάσεις όλων των εργαζομένων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα. Ενα κίνημα που θα παλεύει ενάντια στις πολιτικές που θυσιάζουν τις ζωές των λίγων για την κερδοφορία των πολλών. Ενα κίνημα που θα ενώνει τις φωνές και τον αγώνα όλων των εργαζομένων, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ενα κίνημα που θα συνενώνει την πάλη των εργαζομένων, των φτωχών αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, των φοιτητών και των σπουδαστών, θα διαμορφώνει την κοινωνική συμμαχία ενάντια στον κοινό εχθρό, την πολιτική που ρημάζει τις ζωές των πολλών για την κερδοφορία των λίγων.

Η πλούσια πείρα που συγκεντρώσαμε από τις μάχες του προηγούμενου διαστήματος, από τις συγκλονιστικές συγκεντρώσεις για τα Τέμπη, τις μεγάλες απεργίες για τις ΣΣΕ, τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια, τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό χρειάζεται να γίνει πηγή δύναμης για τους μεγάλους αγώνες που έρχονται!

Γνωρίζουμε καλά πως για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι πρέπει να χάσει το κεφάλαιο. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχουν σωτήρες και "προοδευτικές" κυβερνήσεις που να εξασφαλίσουν και τα δύο.

Γιατί, η τεράστια εξέλιξη της τεχνολογίας, η πρόοδος της επιστήμης είτε θα μετατραπούν σε όπλα για το μεγαλύτερο ξεζούμισμα των εργαζομένων για την κερδοφορία των ομίλων, είτε θα αξιοποιηθούν για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου, την εξάλειψη βαριών εργασιών, την προστασία της υγείας μας.

Γιατί τα εργοστάσια και οι μεγάλες επιχειρήσεις, είτε θα παράγουν πολεμικούς εξοπλισμούς για "να σκοτώνονται ο λαοί για τ' αφέντη το φαΐ", είτε θα δουλεύουν για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, χωρίς αφεντικά και τον βραχνά του κέρδους.

Καμία αναμονή! Ολοι στον αγώνα, όλοι στα συνδικάτα! Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!».