Το πρόγραμμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ

- Το Σάββατο 6 Σεπτέμβρη, στις 17.30, θα παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ.

- Την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 19.30, θα μιλήσει σε εκδήλωση της ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Νωρίτερα, θα επισκεφθεί τον χώρο της ΔΕΘ - Helexpo και θα συναντηθεί με τη διοίκησή της.

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.