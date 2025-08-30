ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Στο έλεος της ευλογιάς, θύματα της πολιτικής της ΚΑΠ και των κυβερνήσεων

Πάνω από 200.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας της νόσου της ευλογιάς, που έχει πάρει, πλέον, ανεξέλεγκτες διαστάσεις σε περιοχές της υπαίθρου της χώρας και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, στη Βόρεια και στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και αλλού.

Η ραγδαία εξάπλωση της ζωονόσου φέρνει τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους αντιμέτωπους με την απειλή της επιβίωσης και με την επώδυνη εμπειρία της θανάτωσης και ταφής ολόκληρων των κοπαδιών τους, που μαζί τους «θάβονται» και οι κόποι μιας ζωής. Ενώ, για όσους, ακόμη, δεν την ζήσανε παραμένουν η αγωνία και ο φόβος για τη μετάδοση, ο εγκλεισμός του κοπαδιού, ο κίνδυνος του αφανισμού κ.ο.κ.

Το μεγάλο πλήγμα που δέχονται στην παραγωγή και στο εισόδημά τους οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι, με την εξάπλωση της ευλογιάς, δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Θεατές στο ίδιο, καταστροφικό έργο είχαν υπάρξει και την περσινή χρονιά, με τη νόσο της πανώλης που οδήγησε σε θανάτωση εξίσου σημαντικό αριθμό ζώων, ενώ είχαν πληγεί ξανά από την ευλογιά στο τέλος του 2024.

«Εγκλημα» με σφραγίδα ΚΑΠ και κυβερνήσεων

Η βασική αιτία επανεμφάνισης και εξάπλωσης των ζωονόσων βρίσκεται στην πολιτική των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικού κεφαλαίου αλλά και άλλων εμπορευμάτων, με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ, που έχει μετατρέψει τη χώρα σε «ξέφραγο αμπέλι» για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων, τα οποία θησαυρίζουν από τις φτηνές, ανεξέλεγκτες, έως και παράνομες εισαγωγές. Αυτή η πολιτική επέτρεψε την είσοδο της πανώλης των αιγοπροβάτων από τη Ρουμανία στην Ελλάδα, πέρυσι, και αυτό είναι αποδεδειγμένο.

Μεγάλες είναι λοιπόν οι ευθύνες τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων αστικών κομμάτων, που στηρίζουν με χέρια και με πόδια την εγκληματική ΚΑΠ, κάνοντας έτσι «κανονικότητα» την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα από κάθε είδους ασθένεια.

Κράτος, κυβέρνηση και περιφερειακές αρχές το μόνο «φάρμακο» που αναγνωρίζουν ...«διά πάσα νόσο» είναι αυτό της «ατομικής ευθύνης», ώστε να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη για την ανάσχεση της ευλογιάς, αναλαμβάνοντας μόνο αυτήν της θανάτωσης των κοπαδιών. Φορτώνουν έτσι στις πλάτες των κτηνοτρόφων το κόστος ακόμη και για τα πιο στοιχειώδη μέτρα προστασίας, όπως για παράδειγμα την εξασφάλιση τάφρων απολύμανσης οχημάτων, τα απολυμαντικά μέσα, οι περιφράξεις κ.ο.κ.

Από κοινού, κάνουν υποδείξεις στους κτηνοτρόφους να τηρήσουν τα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν. «Οι απολυμάνσεις των υγιών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι υποχρέωση των ίδιων των κτηνοτρόφων», ανέφερε, προκλητικά, πρόσφατο δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η γύμνια και η επιλεκτική ανικανότητα του κρατικού μηχανισμού να προστατέψει την κτηνοτροφία αποδεικνύεται και από την υποστελέχωση στην οποία έχουν αφεθεί διαχρονικά οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της πολιτικής ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων τους με βάση τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 28 είναι οι κτηνίατροι που υπηρετούν σήμερα σε όλη την Περιφέρεια της Θεσσαλίας!

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση στέκεται απέναντι στη δυνατότητα σχεδιασμού και ανάπτυξης προγράμματος εμβολιασμού, ώστε με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους να προχωρήσει ο εμβολιασμός των ζώων, με βάση και τη θετική πείρα από την εξάλειψη της ευλογιάς των βοοειδών.

Και αυτό γιατί πρώτιστο μέλημά της είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων του διεθνούς εμπορίου και της ΚΑΠ, η αποφυγή τυχόν αρνητικών συνεπειών που μπορεί να έχει ο εμβολιασμός στην εξωστρέφεια της κερδοφορίας των βιομηχάνων της φέτας. Κι αυτό γιατί πιθανά να εντοπίζονται αντισώματα στα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία παρόλο που δεν έχουν καμιά επίπτωση στην ασφάλεια και στην ποιότητά τους, επηρεάζουν τη διακίνηση με βάση τους όρους της αγοράς. Οπότε, για να εξασφαλίζουν τα κέρδη ρεκόρ οι βιομήχανοι από τις εξαγωγές, τη στιγμή που η φέτα είναι βέβαια απλησίαστη για τη λαϊκή οικογένεια λόγω της ακρίβειας, τα αιγοπρόβατα μένουν ανεμβολίαστα.

Σαν να μην φτάνανε όλα τα παραπάνω, οι αποζημιώσεις που συνεχώς εξαγγέλλει η κυβέρνηση, χαρακτηρίζονται «ψίχουλα» από τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους και φυσικά, ακόμη, δεν έχουν δοθεί με το πρόσχημα των προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή το σκάνδαλο που γέννησε η ίδια πολιτική, κυβερνήσεων και ΕΕ.

Οπως επίσης κράτος και κυβέρνηση για ακόμη μια φορά δεν κάνουν το παραμικρό για την αντικατάσταση του χαμένου κτηνοτροφικού κεφαλαίου, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος να ψάχνει μόνος του να αγοράσει ζώα από οπουδήποτε, να μετατρέπεται σε έρμαιο των μεγάλων ζωεμπόρων που βρίσκουν ευκαιρία να κερδοσκοπήσουν. Ετσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος εξάπλωσης των ζωονόσων, όπως για παράδειγμα είχε συμβεί ύστερα από τον πνιγμό χιλιάδων ζώων στη Θεσσαλία με τις καταστροφικές πλημμύρες του «Daniel».

Αποδέκτης των τραγικών συνεπειών όλης αυτής της κατάστασης που διαμορφώνεται, είναι και οι εργαζόμενοι, συνολικά ο λαός της χώρας που αντιμετωπίζει ελλείψεις αλλά και δυσβάσταχτες αυξήσεις στα κτηνοτροφικά προϊόντα, τα οποία μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι αμφίβολης ποιότητας εξαιτίας της νόσου, των εισαγωγών που γίνονται χωρίς ελέγχους κ.λπ.

Η πραγματική «εκρίζωση»

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν για μια ακόμα φορά ότι η θηλιά της ΚΑΠ της ΕΕ, της πολιτικής που αντιμετωπίζει την προστασία από τις ζωονόσους ως κόστος για να προστατεύονται τα κέρδη των μεγαλεμπόρων και μεγαλοβιομηχάνων, σφίγγει στον λαιμό των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων. Η εξάπλωση της ασθένειας αποτελεί νέο πλήγμα που προστίθεται στο ήδη τσακισμένο εισόδημά τους, στο μεγάλο κόστος παραγωγής, στις πανάκριβες ζωοτροφές, στις τιμές πώλησης των προϊόντων τους που δεν καλύπτουν τα παραπάνω.

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη με ευθύνη της κυβέρνησης να ικανοποιηθούν άμεσα τα δίκαια αιτήματα που προβάλλουν και διεκδικούν. Μεταξύ άλλων απαιτούν να αποζημιώνονται στο 100% της ζημιάς, να μην επιβαρυνθούν οι ίδιοι από το κόστος των αναγκαίων μέτρων πρόληψης και διαχείρισης της νόσου. Να εξασφαλιστεί η πλήρης αναπλήρωση του κόστους ανασύστασης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε προσωπικό με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων και βοηθητικών ειδικοτήτων, με κατεπείγουσες διαδικασίες κ.ά.

Ο μόνος δρόμος που ανοίγεται μπροστά τους, που αποτελεί και την πραγματική «εκρίζωση» όλων των προβλημάτων τους, είναι να δυναμώσει η συσπείρωση και η οργάνωση των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων στους Αγροτοκτηνοτροφικούς τους Συλλόγους, να ενταθεί η αγωνιστική διεκδίκηση κόντρα στην κυβέρνηση και την πολιτική της.

Την πολιτική, που ενώ σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να ελέγχονται αποτελεσματικά οι ζωονόσοι, τις αφήνει αναξιοποίητες, καθώς τις αντιμετωπίζει ως κόστος για το κεφάλαιο, θυσιάζοντας έτσι ζωτικές λαϊκές ανάγκες στον βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Μόνη διέξοδος για τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους είναι επομένως να δυναμώσουν τη σύγκρουση με το σάπιο κράτος των μεγαλοβιομηχάνων, με την ΕΕ και την ΚΑΠ σε συμμαχία με τους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα απέναντι στον κοινό τους αντίπαλο, ανοίγοντας ταυτόχρονα και την προοπτική για μια διαφορετική οργάνωση της παραγωγής, με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.

Αγγ. Τσ.